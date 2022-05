Avanti Stekene grijpt naast eindronde, onbegrip bij coach Rieno Van Oost: “Als drie ploegen iets te winnen hebben, moeten die matchen op hetzelfde moment gespeeld worden”

Twee puntjes te kort. Zo dicht kwam Avanti Stekene bij een ticket voor de eindronde. Tot op de slotspeeldag had het haar lot in eigen handen, maar een nederlaag op SK Lochristi (1-2) doorprikte de Stekense droom. Een bittere pil om slikken voor coach Rieno Van Oost. “De grootste teleurstelling uit mijn trainerscarrière”, stelt de Meetjeslander.

“Maandagochtend was het beter, tot ik de loting van de eindronde volgde en hoorde dat er vier of vijf stijgers zijn. Dan heb ik gevloekt, hoor. Da’s één keer winnen en je promoveert, hé. Vijftig procent kans, in eigen huis zelfs 55. En ik ken mijn spelersgroep: in zo’n wedstrijd had iedereen er vol voor gegaan. Dat we die kans niet kregen, zal nog een paar dagen nazinderen. Omdat we er zò dicht bij zaten en omdat we ons niet konden verdedigen zoals we dat gewild hadden.”

Op zaterdag

Van Oost refereert daarmee naar het feit dat Avanti Stekene als enige ploeg die nog iets te winnen had op zaterdag al aan de slag moest. SK Lochristi had die wijziging aangevraagd, nadat beide clubs daar twee weken geleden een onderling akkoord over gevonden hadden. “We wilden op zaterdag spelen, op voorwaarde dat we géén eindronde meer konden halen”, aldus Van Oost.

Toen dat een week geleden plots wél nog mogelijk bleek en Avanti op woensdag contact opnam, kon die wijziging door Voetbal Vlaanderen niet meer worden teruggedraaid. Wat tot irritatie leidde in de Heistraat. “Volgens mij zijn wij de eerste en enige ploeg in België die een slotwedstrijd mét inzet moet spelen die niet gelijktijdig is met die van de concurrenten”, sakkert Van Oost. “Ik heb er al honderden mensen over gesproken en niemand begrijpt het. Wij hebben die wijziging nooit officieel goedgekeurd. Als je iets niet accepteert, dan ga ik ervan uit dat je niet akkoord gaat. Toch?”

14 dagen

Navraag leert evenwel dat de bevoegde instanties het principe van stilzwijgend akkoord hanteren. Volgens het bondsreglement dienen kalenderwijzigingen immers 14 dagen voor de initiële speeldatum te worden aangevraagd. Als die aanvragen zonder gevolg blijven, zoals een weigering of acceptatie door de tegenstander, dan wordt die aanvraag vier werkdagen voor de speeldatum - in dit geval op maandag, twee dagen nadat Avanti contact opnam - automatisch naar Voetbal Vlaanderen gestuurd en daar verwerkt.

Die besliste in dit geval vreemd genoeg om die afwijking goed te keuren. Wat kàn volgens het reglement, ook al gaat het om de laatste speeldag. Moeilijk te begrijpen, zo vindt Van Oost. “Natuurlijk moet je zulke aanvragen weigeren. Hamme, wij én Erpe-Mere hadden iets te winnen. Dan moeten die simpelweg op hetzelfde moment hun matchen spelen. Want vanaf nu kan iedereen zijn goesting doen op die laatste speeldag, hé. Het maakt blijkbaar toch niks uit. Ik kan dat niet snappen. Ik heb het daar moeilijk mee.”

Topseizoen

Te meer omdat Van Oost daardoor Yannick Aerts en Quinten Van Buynder moest missen in Lochristi. “Dat is mijn grootste probleem”, aldus de coach. “Ik zeg niet dat we anders hadden gewonnen, maar ik heb daardoor wel het gevoel dat we niet onze waarde zijn geklopt zijn. Dat is een zure appel om door te bijten.”

Al beseft Van Oost dat de Stekense seizoensbalans uitsluitend positief is. “Als ik ons parkoers bekijk, dan hebben we topseizoen gedraaid”, besluit de Meetjeslander zeer terecht. Avanti mag fier zijn op haar seizoen. Eentje waarin het bovendien niet gespaard bleef van blessures. “Toch kwamen we nooit in problemen, sukkelde we op geen enkel moment ook maar een béétje in de kelder. Mijn spelersgroep verdient een dikke pluim.”