Avanti Stekene en Jess De Rudder staan voor maand vol toppers: “Die ploegen denken misschien ook: Sh*t, het is tegen Avanti”

The time is now, Avanti. Willen de Stekenaars hun seizoensdoel bereiken, dan moeten ze komende weken meer dan ooit op de afspraak zijn. HO Kalken, Tempo Overijse, Voorde-Appelterre én Roeselare-Dadizele. De eindronde of alweer nét niet?

“In de komende weken zullen we zien of we ons kunnen meten met de echte topploegen in derde amateurklasse.” Aldus sprak Avanti-coach Rieno Van Oost eerder deze week. Wie het programma van de Stekenaars erbij neemt, beseft al snel waar hij op doelt: op eigen veld tegen HO Kalen én Roeselare, naar Tempo Overijse en Voorde-Appelterre. Vier toppers. Vier duels die zullen bepalen waar het Stekense schip zal stranden.

Of niet? Aanvaller Jess De Rudder relativeert: “Er zijn nog zoveel ploegen die punten nodig hebben - voor het behoud of bovenin Het zal elke week nog knokken worden, los van de tegenstander. Iedere wedstrijd is belangrijk.”

Kan zijn, maar een duel op Aalter is toch anders dan een uitwedstrijd in Tempo Overijse. Welke van de komende vier topaffiches lijkt jou de moeilijkste?

DE RUDDER: “Tempo Overijse en Voorde-Appelterre, zonder twijfel. Zijn steken er bovenuit - dat bewijst het klassement. Anderzijds hebben we op eigen veld gelijkgespeeld tegen Tempo en in het slot nipt verloren van Appelterre, dus we kùnnen het die ploegen moeilijk maken. Op geen enkel moment zijn we in de matchen weggespeeld. Misschien denken zij ook wel: Shit, 't is tegen Avanti Stekene.”

Dat is mogelijk. Puur op basis van het eindresultaat lijkt HO Kalken, de eerstkomende tegenstander, de makkelijkste opdracht van het vierluik. Hoe schat jij hen in?

“Voor hun eerste jaar in derde amateurklasse hebben ze een goede ploeg uitgebouwd - ze zijn competitief, da’s knap. Ik weet niet hoe sterk ze in de breedte zijn, maar gasten als Lukas Poppen en Enzo Neve - zeker hij - hebben hun strepen op nationaal niveau toch verdiend. Ook jongens als Jasper Buyl en Stijn Cools-Ceuppens kennen we. Tja, da’s gewoon kwaliteit.”

Is het verschil tussen beiden clubs zo klein als het klassement doet vermoeden? In de heenronde wonnen jullie nog vlotjes met 1-4.

“Toch hadden we het zeker in de eerste helft best moeilijk, hoor. Pas na gelijkmaker in de tweede helft begon het te lopen en diepten we de score uit. (op dreef) Echt waar, ik verwacht een mooie wedstrijd met veel animo en supporters - het is footlunch op Stekene. Het zal de moeite lonen om zondagmiddag om 16uur eens langs te komen (lachje).”

Maar ben je zeker dat jullie er klaar voor zijn? Jullie pakten zes op zes, maar kenden voordien een serieuze dip.

“Ja, maar 't is niet dat ons voetbal stilviel. We pakten geen punten omdat de bal minder aan onze kant viel - door pech. Inmiddels hebben we ons systeem lichtjes aangepast en is dat rechtgetrokken. We zijn er volledig klaar voor.”

En ben jij er klaar voor? Je kampte met blessures en die eenmalige hartkloppingen. Heb je het gevoel dat jij de komende weken nog een rol van betekenis kan spelen?

“Absoluut. Zowel als starter als tijdens een invalbeurt heb ik de mijn meerwaarde al bewezen. Die hartkloppingen waren niet leuk en ronduit eng - als je tijdens het aantrekken van je kleren een hartslag hebt van 190, voelt dat vreemd. Maar de voorbije weken heb ik me meermaals laten onderzoeken en alles is in orde. Ik hoef me niet in te houden.”

Een jaar geleden twijfelde je om af te zakken naar een lager niveau. Hoe denk je daar op dit moment over, nadat je zoiets hebt meegemaakt?

“Ik heb zeker geen spijt dat ik gebleven ben. Er zijn al heel wat jongens voor mijn positie gepasseerd en ik loop hier nog steeds rond (grinnikt). Mijn tiende seizoen inmiddels. En ik brei er volgend seizoen nog een elfde aan, dus zijn nog niet van mij vanaf (lachje). Zolang ik hier ben, blijf ik er vol voor gaan. Want ik kan deze ploeg ontgetwijfeld nog iets bijbrengen.”