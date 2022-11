Avanti Stekene en Jess De Rudder ontvangen titelfavoriet en koploper: “Tempo Overijse steekt er met kop en schouders bovenuit”

Enkele statistieken als situatieschets. 23 doelpunten voor, elf tegen. Vijf keer de nul gehouden, in amper twee matchen niet gescoord. Gemiddeld 2,1 doelpunten per wedstrijd. Met 21 punten op een gedeelde derde plaats. ’t Bolt wel in Stekene. “We staan waar we thuishoren”, vindt Jess De Rudder. “We verloren punten die we verdienden, maar op andere momenten pakten we punten waar we misschien géén recht op hadden. Het klassement is op dit moment een correcte weergave van ons seizoen.”

Wat is volgens jou de sterkte van dit Avanti?

DE RUDDER: “Zoals dat al lang het geval is: wij zijn een hechte ploeg. Een vriendengroep die voor elkaar door het vuur gaat. Da’s al jaren zo, alleen staat er op sommige posities misschien iets meer kwaliteit dan de voorbije jaren.”

Is dit dan het beste Avanti waar jij in gespeeld hebt? Als ancien kan jij dat goed inschatten.

“Goh, dat is een zéér moeilijke vraag. Onze ploeg zit uitstekend in elkaar, met ervaren versterkingen zoals Kristof Verspeeten. Maar dat zijn jongens die van een hoger niveau ‘afzakken’. In het seizoen voor corona liepen Christophe Van Gysel en Niels Loriers er nog bij, twee jongens die inmiddels een niveau hoger spelen. Dus misschien zat er in die ploeg meer toekomst. Aanvallend hadden we toen meer opties. Als die gasten er nog hadden bijgelopen, hadden we bovenaan gestaan (lachje).”

Want anderzijds pakten jullie als (sub)topper recent wel ‘amper’ zeven op twaalf. Wat zegt dat over de reeks?

“Het is alleszins anders voetballen dan het voorgaande seizoen. Los daarvan kan iedereen van elkaar winnen - echt waar. Van de eerste tot de laatste. Ploegen als Grotenberge en zelfs Rumbeke hebben zeker kwaliteiten. Aalter lijkt een zwakker broertje, maar hun beste speler loopt op krukken, dus een juiste weergave van hun mogelijkheden krijg je op dit moment niet.”

Met wedstrijden tegen Tempo Overijse, Kalken en Voorde-Appelterre komen er alleszins drie overduidelijk sterke ploegen aan. Hoe zullen de resultaten van dat drieluik jullie ambities beïnvloeden?

“Zo ver mogen we nog niet vooruit kijken, vind ik. Als Tempo wint, dan zijn die weg. Samen met Voorde-Appelterre. Het belang van de matchen die volgen, hangt af van het resultaat van komend weekend tegen Overijse.”

Is het daarom ook de moeilijkste van de drie?

Voorde-Appelterre en HO Kalken, met onder meer Enzo Neve, hebben kwaliteiten, maar op papier en qua budget steekt Tempo Overijse er simpelweg met kop en schouders bovenuit. Die hebben allemaal gasten van een hoger niveau aangetrokken, dat kan geen enkele andere ploeg in deze reeks.”

Waar zit dan hun grote kracht?

“Er springt geen sterkte bovenuit. Ze hebben kwaliteit in elke linie. Stuk voor stuk jongens die het zelfs op een hoger niveau al bewezen hebben. Anderzijds is het dan de vraag of die voor elkaar willen werken, of ze elkaars steken willen oprapen. Het is een nieuwe ploeg, hé. Wij spelen al langer samen en gaan voor elkaar door het vuur.”

Met welke ingestelheid komt dit Avanti tegen zulke ploegen - in een thuiswedstrijd - dan aan de aftrap?

“Avanti gaat altijd vol voor de overwinning. Alleen vorig seizoen tegen Oostkamp hebben we eens aangepast en dat is ons niet goed bevallen (Avanti verloor 5-2, red.). Neen, we moeten en zullen vanuit ons vertrouwde systeem proberen voetballen. Want om aansluiting te houden, moeten we winnen, hé. (grinnikt) Ik zeg niet dat we móeten winnen, maar wel als we Tempo en Voorde in het vizier willen houden.”

