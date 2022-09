Avanti Stekene begint met één op zes aan de competitie: “Eens iedereen is ingepast, zullen we nog hoge ogen gooien”

voetbal derde nationale AAvanti Stekene boekte nog niet de resultaten waarop het had gehoopt. Gelijkgespeeld in Hamme, op eigen veld verloren van HO Wolvertem Merchtem. Maar Tjorven Melens zalft: “Het loopt nog niet op wieltjes, maar we weten perfect waar we naartoe werken.”

De resultaten stroken (nog) niet met de ambitites. Eén punt uit de eerste twee wedstrijden. Vooral afgelopen weekend bracht niet wat de Stekenaars ervan verwacht hadden. Op het veld van een sterk Hamme kàn je punten laten liggen, een thuisnederlaag tegen HO Wolvertem Merchtem is daarentegen pijnlijker. “Op de openingsspeeldag mochten we niet klagen dat we op het einde van de rit het deksel niet op de neus krijgen. Hamme is écht een heel goede ploeg”, blikt Avanti-aanvaller Tjorven Melens terug.

“Van de thuiswedstrijd tegen HO Wolvertem Merchtem hadden we inderdaad veel meer verwacht. We bleven wel knokken en wroeten, maar kwamen te weinig in ons spel.”

Moeilijk om te bepalen waar het precies fout liep. “Het was zoeken naar de vrije man, waardoor we moeilijk aan kansen kwamen. Bovendien hadden we nog eens de pech dat HO Wolvertem Merchtem aan quasi honderd procent afwerkte. Op dat vlak beseffen we dat het beter moet.”

Duidelijk idee

Een gebrek aan vertrouwen voelt Melens op dit moment niet. “Als je ziet hoe gemotiveerd en scherp iedereen op training was afgelopen week, besef je dat iedereen er absoluut voor blijft knokken”, aldus de aanvaller. “Die recente resultaten zijn niet in de kopjes blijven hangen. Het loopt niet op wieltjes, maar we weten perfect waar we naartoe werken en welk voetbal onze coach wil brengen.”

Ook daaraan wordt niet getwijfeld. “De coach heeft een duidelijk idee. Met voetbal dat bij deze spelersgroep past en waarbij iedereen zich lekker voelt. Alleen moeten er een resem nieuwe jongens worden ingepast, waardoor het nog niet altijd soepel en vanzelfsprekend loopt. Eens alle nieuwkomers volledig zijn ingeburgerd, zullen we nog hoge ogen gooien”, aldus Melens, die zelf pas eind augustus neerstreek in de Heistraat.

Een overstap die hij zich nog geen seconde beklaagde. “Ik krijg meteen vertrouwen van de coach en kwam in beiden wedstrijden aan de aftrap. Avanti is een gezellige, maar ambitieuze club die perfect weet waar ze naartoe wil en waar ik al redelijk wat jongens kende. Ik zit hier perfect op mijn plaats. Het komt wel goed met mij, geen twijfel mogelijk.” (grinnikt)

Komende zondag speelt Avanti tegen Eppegem opnieuw in eigen huis.

Lees ook: meer voetbal in 3NA