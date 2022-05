Avanti Brugge Two kampioen door forfait van tegenstander: “Jammer dat het zo moest lopen”

BASKETBAL VIERDE PROVINCIALE BAvanti Brugge Two werd kampioen zonder te moeten spelen. Midweek (donderdag) werd dan maar feest gevierd na de wedstrijd tegen Avelgem Three, ook al was de partij van geen belang meer. Coach Dries Allemeersch mag terugblikken op een seizoen waarin zijn ploeg een 20 op 20 behaalde.

De Two-ploeg van Avanti Brugge pakte met 20 op 20 de titel in vierde provinciale B. Normaal had het team de titel dit weekend met een overwinning willen vieren, maar dat draaide eventjes anders uit. “Doordat Heuvelland forfait gaf voor de inhaalwedstrijd die nog gepland stond waren we eigenlijk kampioen zonder te spelen”, zegt coach Dries Allemeersch. “Dat is was natuurlijk jammer. We waren zo goed als zeker van de titel, maar je viert zoiets natuurlijk liever door zelf te spelen en de wedstrijd tot een goed einde te brengen. We hebben onze laatste wedstrijd dus tegen Avelgem gespeeld en nadien de titel gevierd.”

De tweede ploeg van Avanti was ook dit seizoen de gedoodverfde titelkandidaat in vierde provinciale. Vorig jaar waren er door de coronaperikelen geen stijgers. “We hebben een mix van talentvolle jeugd en ervaren spelers die op hoger niveau gespeeld hebben, sommigen zelfs in derde klasse. Als we voltallig stonden, wonnen we met ruime cijfers. Dat is ook duidelijk als je de cijfers in het klassement en het doelsaldo erbij neemt. Het is alleen jammer dat twee tegenstanders forfait gaven dit seizoen, zo speelden we nog minder dan andere teams.”

Opnieuw kampioen spelen

Volgend jaar mag Allemeersch samen met zijn ploeg hun geluk beproeven in derde provinciale. “Ik blijf zelf aan boord als coach en doe dat graag weer met dezelfde ambities als dit seizoen. We willen opnieuw de titel pakken dus, al beseffen we ook dat het ditmaal een pak moeilijker zal worden”, besluit Allemeersch. “Jens Rappé, Erik Walter en Dries Aelter hangen de schoenen aan de haak, dus dat is wel een aderlating. De andere ervaren spelers blijven, aangevuld door Dennis Marote en jeugdspelers uit de club.”

