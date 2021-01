Avanti Brugge hoopt volgend seizoen in eerste landelijke te spelen: “Bereid om testwedstrijden te spelen”

“Alvast een dikke pluim voor Basketbal Vlaanderen die een uitstekende taak heeft vervuld”, vertelt voorzitter Wim Van Besien. “Op basis van wat we weten zijn de huidige maatregelen natuurlijk een must. Echter had ik gehoopt, gezien de lange termijn van niet spelen, er toch ook zou nagedacht zijn om eventueel in de periode april, mei en juni iets te organiseren om toch stijgers en dalers te bepalen. Zoals het er nu uitziet zal er dus bijna één jaar niet gebasket zijn. Avanti zal alvast vanaf er terug gespeeld worden heel wat vriendschappelijke wedstrijden organiseren om de spelers snel te activeren.”

Voor de One in tweede landelijke blijft coach Werner Rotsaert aan boord. “Werner heeft nog steeds de basketbalmicrobe te pakken en we zijn extreem tevreden hoe hij de ploeg aanpakt en beter laat worden. Spelers kijken naar hem op en volgen graag zijn instructies om er ook zelf beter van te worden. We hopen alvast nog even van zijn diensten te mogen gebruik maken.”

Ook qua spelersbestand lijkt er voorlopig niet veel te veranderen. “Tot heden heeft nog geen speler indicatie gegeven dat hij zou willen vertrekken of stoppen. Inkomende transfers zullen wat afhangen van het feit of we vroeg genoeg uitsluitsel krijgen in welke reeks we volgend seizoen zullen mogen aantreden.”

Testwedstrijden organiseren

Daarover is de laatste dagen enorm veel te doen. In eerste landelijke geeft Sgolba Aalter forfait voor volgend seizoen, waardoor er een plekje vrijkomt. Avanti is kandidaat om dat gaatje op te volgen, maar ook andere ploegen willen dat wel. Voorlopig is Gent-Oost Eagles de enige ploeg die zich officieel kandidaat stelde. “Persoonlijk ben ik erg gewonnen om de sportieve prestaties te laten spreken. Net voor Kerst heeft Avanti al laten weten aan Basketbal Vlaanderen dat indien er plaatsen vrijkomen in hogere reeksen we deze graag zouden opvullen.”

“We zijn overtuigd daarvoor de ploeg en de sportieve organisatie te hebben om geen mager figuur te slaan in een hogere reeks. Natuurlijk kunnen we begrijpen dat eventueel andere ploegen ook ambities koesteren. Indien er meerdere ploegen in aanmerking komen voor een bepaalde plaats, zou ik toch voorstellen dat deze via testwedstrijden wordt toegewezen. Over ambities zijn we alvast duidelijk. In welke reeks we ook spelen, we gaan voor de titel”, besluit Van Besien.