AV Lokeren volgt zichzelf op als winnaar van de CrossCup Relays in Berlare

wielrennen beloften Gil Gelders naar Soud­al-Quick.Step: “Deze kans is een nieuwe stap voorwaarts in mijn carrière”

Volgend seizoen gaat Team Elevate p/b Home Solution over in Soudal-Quick.Step. Het is de ‘nieuwe’ ploeg meteen menens. Sterke jongeren worden aangetrokken met de bedoeling om hen verder te laten doorgroeien. Eén van hen is Gil Gelders. De Aalstenaar komt over van Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles.

16:58