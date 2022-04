Aurelien Verzele en Zwevezele kunnen Sparta Petegem niet van titel houden: “Uitsluiting Makonga-Tara heeft match bepaald”

“Nog twee matchen te gaan”, beaamt de 38-jarige Aurélien Verzele, rechtsachter en aan zijn vijfde seizoen bij Zwevezele toe. “Komend weekend trekken we naar Lokeren-Temse en een weekje later sluiten we dit mooie, maar vreemde seizoen af met een thuismatch tegen Menen. We proberen er nog het beste van te maken.”

“Straks wordt het inderdaad een vreemd afscheid voor nagenoeg iedereen. We hadden hier een enorm toffe vriendenbende en het is doodjammer dat deze groep straks uiteenvalt. Zelf voel me ik hier, bij Zwevezele, echt thuis. Voorzitter Degroote heeft me gevraagd of ik er nog een extra jaartje wilde bijdoen”, gaat de in Kortrijk woonachtig en van Moeskroen afkomstige Verzele voort. “De B-ploeg is goed op weg om zich te handhaven in tweede provinciale en dus kwam ik op mijn beslissing om te stoppen terug. Straks nog één seizoen bij Zwevezele B dus waardoor ik mijn carrière bij deze schitterende club kan afsluiten. Het is de bedoeling dat ik met mijn ervaring de jongere spelers wat kan bijstaan. Ik zal er ook enkele vrienden terugvinden zoals Vincent Provoost, Yves Ngabu en Jan Verhelst, die naar Zwevezele terugkeert.”

Uitsluiting

“Vrijdagavond kon Petegem een kampioenenfeestje bouwen. Ze wonnen met 2-0, maar we hadden andermaal de arbitrage niet aan onze kant. Rond het halfuur kreeg Gaëtan Makonga-Tara een tweede gele kaart te zien en die uitsluiting was compleet ten onrechte. En ook bepalend voor de match, want we moesten nog een uur met een mannetje minder voort”, aldus Verzele. “Uiteraard waren de Petegemse spelers supergemotiveerd, want het is altijd leuk om voor eigen publiek kampioen te spelen. Bij ons is die gedrevenheid er de laatste weken wat uit, maar dat is in zekere zin logisch. Toch gaan we proberen om straks de competitie met twee mooie resultaten af te sluiten.”

