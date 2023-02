AtletiekOp het Belgisch kampioenschap indoor in de Gentse Topsporthal heeft Aurèle Vandeputte zondag brons gehaald op de 800m met een chrono van 1.50.83. In een tactische wedstrijd moest hij in het slot zijn meerdere erkennen in Eliott Crestan en Tibo De Smet. “Ik kom nog enkele procentjes tekort”, klinkt het.

De 800m bij de mannen kondigde zich aan als dé wedstrijd van het nationaal kampioenschap indoor. Met Tibo de Smet en Eliott Crestan kwamen twee van de snelste Europeanen van het seizoen aan de start. Daarnaast was ook Aurèle Vandeputte niet kansloos, want in Gent werd zonder haas gelopen en dan kan het alle kanten uit. Het werd dan ook een echte kampioenschapswedstrijd. “Eigenlijk was het wedstrijdverloop zoals ik het voor ogen had”, aldus Vandeputte. “Ik ben snel vertrokken en heb goed positie gekozen na Eliott. Ik merkte dat hij in de rechte stukken wat inhield en ik probeerde hem wat onder druk te zetten. Dat lukte behoorlijk want hij krikte het tempo telkens terug op, zodat er eigenlijk best goed werd doorgelopen. Ik ben heel tevreden, want ik heb goed meegestreden tot op het einde. Uiteindelijk waren Eliott en Tibo nog net iets sterker.”

Vetrouwen

De atleet van Houtland AC was, op basis van zijn chrono deze zomer, al voor aanvang van het indoorseizoen geplaatst voor het EK indoor in Istanbul. Dat zorgde ervoor dat hij in alle rust dat kampioenschap kon voorbereiden. In de drie wedstrijden die hij deze winter al liep, slaagde hij er echter nog niet in om een toptijd neer te zetten, maar toch maakt hij zich geen zorgen. “De twee wedstrijden die ik liep voor een snelle tijd, waren gewoon slechte wedstrijden. Bij de eerste was ik wat ziek en bij de andere viel het wedstrijdverloop helemaal tegen. Ik voel me zeker in vorm en ook op training loopt alles vlot. Alleen het wedstrijdvertrouwen ontbreekt wat. In dat opzicht was de wedstrijd van vandaag wel heel positief. Ik liep tegen twee potentiële finalisten van het EK en daarvan verliezen is geen schande. Ik heb tactisch goed gelopen en heb me niet laten doen. Da’s belangrijk met het oog op het EK.”

EK indoor

“Ik kom nog enkele procenten tekort om op het einde volop mee te strijden, maar ik heb nog een dikke week om daaraan te werken. In Istanbul is het doel voor mijn heel duidelijk. Ik wil er de eerste ronde overleven. Ik heb nu al aan een aantal kampioenschappen deelgenomen en telkens ging ik er in de eerste ronde uit. Dikwijls was dat door een gebrek aan ervaring op dat niveau, maar daarin heb ik zeker al een aantal stappen gezet. Ik ga met een duidelijk plan naar Istanbul en daar zal ik me aan houden”, besluit hij.