Aurèle Vandeputte overleeft de reeksen van de 800m niet: “Een beetje ziek, maar eigenlijk gewoon niet goed genoeg”

Atletiek EK IndoorAurèle Vandeputte is er op het EK indoor atletiek in het Turkse Istanboel niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de 800m. De Oostkampenaar ging er roemloos uit in de reeksen met een chrono van 1.49.48. “Ik ben deze morgen jammer genoeg wat ziek opgestaan”, klinkt het.

De ambitie van Aurèle Vandeputte op dit EK indoor was duidelijk. Beter doen dan op de vorige internationale kampioenschappen en dat betekende dus de eerste ronde overleven. “Op zich was dat geen onmogelijke opdracht”, zegt hij. “Ik werd ingedeeld in een sterke reeks, maar het was vooral een sterke reeks in de breedte. Op niveau kon ik zeker meespelen voor een plaats bij de eerste twee.”

Ervaring

De atleet van Houtland AC koos van bij de start goed positie en volgde als tweede het spoor van de Brit Guy Learmonth. “Op tactisch vlak liep alles perfect. Ik heb ondertussen voldoende internationale ervaring opgedaan om daarin geen beginnersfouten meer te maken. Ik heb geprobeerd om de wedstrijd te controleren vanuit de tweede positie. Dat lukte aardig. We kwamen na 600m door in 1.21 en ik dacht dat ik nog voldoende over had om me met een goed eindschot bij de eerste twee te scharen. Op het moment dat ik echter wou aangaan, liepen de benen vol en dan wist ik dat het gedaan was. Mijn ademhaling stokte en ik kon geen vuist meer maken”, gaat hij verder.

Ziek

Deze morgen was Vandeputte wat ziekjes opgestaan en dat heeft allicht ook wel een rol gespeeld. “Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar ik ben opgestaan met een kop vol snot en wat keelpijn. Da’s heel jammer, want je werkt toch vol ambitie toe naar dit kampioenschap. Op training liep alles uitstekend en dan gebeurt dit. Ach, het is een beetje het verhaal van het hele winterseizoen. Bij de eerste wedstrijd was ik ziek, daarna liep ik een wedstrijd waarbij alles gewoon slecht was. Op het BK liep ik dan wel een degelijke wedstrijd, die me vertrouwen gaf voor het EK. Vandaag heb ik opnieuw een verkoudheid te pakken. Het is heel jammer, maar eigenlijk moet ik gewoon ook durven toegeven dat ik gewoon niet goed genoeg was. Het is een ontgoocheling die ik toch eventjes moet laten bezinken”, besluit hij.

