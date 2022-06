Aurèle Vandeputte na zijn zilveren medaille op het BK 800m: “Ik had dit keer geen echte topdag”

Op papier was Aurèle Vandeputte de grote favoriet voor de nationale titel op de 800m. De Oostkampenaar had anderhalve week geleden een chrono van 1.45.50 gelopen en stond daarmee eerste op de nationale jaarranglijst. De finale verliep zondag ideaal. Clubgenoot Timon Inghelbrecht verzorgde uitstekend haaswerk tot aan de 600m en Vandeputte zat, na Tibo De Smet, uitstekend geplaatst om in de laatste 100m uit te pakken met zijn traditioneel sterk eindschot. Die fameuze eindjump kwam er deze keer echter niet en hij slaagde er niet in om het kleine gaatje op de Oost-Vlaming dicht te lopen. Met 1.45.65 liep hij toch zijn derde chrono ooit, maar hij had duidelijk meer verwacht.

World Ranking

“Ik had gehoopt op een topdag, maar jammer genoeg had ik die niet vandaag”, zegt hij. “Dit is natuurlijk nog steeds een heel mooie chrono, maar ik had meer verwacht. Na 600m zat ik in een goeie positie, maar ik voelde dat ik niet die versnelling in huis had zoals anders. Het is jammer, want ik denk dat anders de WK-limiet er zeker in zat vandaag.”

Toch is de kans dat Vandeputte naar Eugene mag voor het WK nog steeds reëel. Met zijn chrono en zijn zilveren medaille verzamelde hij alvast heel wat punten voor de World Ranking. “Voor aanvang van dit BK was het doel om een snelle chrono te lopen met het oog op die ranking, maar ik had natuurlijk liever gewoon de limiet gelopen. Ik was er opnieuw behoorlijk dichtbij, maar goed we zullen woensdag zien of ik gekwalificeerd ben. Ik werk gewoon verder en vroeg of laat pluk ik hier wel de vruchten van”, gaat hij verder.

EK München

Vandeputte neemt volgende week niet deel aan de internationale meeting in Luik en richt zijn blik stilaan op het EK in München, waarvoor hij al gekwalificeerd is. “Als ik niet naar het WK mag, dan loop ik allicht nog de KBC Nacht in Heusden-Zolder, maar daarna wordt het stilaan tijd om terug een intensievere trainingsperiode in te plannen. Op die manier wil ik het tweede deel van het seizoen en dan vooral het EK in München voorbereiden”, besluit hij.

Lees ook: meer atletiek