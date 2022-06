Aurèle Vandeputte flirt in Straatsburg met WK-limiet op de 800m: “Ik voel dat ik nog sneller kan”

AtletiekAfgelopen vrijdag heeft Aurèle Vandeputte (27) een heel knappe 800m gelopen in het Franse Straatsburg. In een zeer sterk bezette wedstrijd finishte hij als vijfde in een tijd van 1.45.50. Daarmee benaderde hij zijn persoonlijk record tot één honderdste en flirtte hij met de limiet van 1.45.20 die vereist is voor deelname aan het WK in het Amerikaanse Eugene. “Trots op mijn chrono, maar ontgoocheld dat ik de WK-limiet net niet haal”, klinkt het.

De afgelopen weken bleef Aurèle Vandeputte wat op zijn honger. Op training liep alles heel goed, maar de bevestiging op wedstrijd bleef uit. In Grosseto, Oordegem, Manchester en Bern liep de Oostkampenaar steeds een goeie wedstrijd, maar telkens was er wel iets dat een toptijd in de weg stond. “In Straatsburg waren de omstandigheden voor het eerst dit seizoen echt ideaal. Het was mooi weer, er was goeie tegenstand en we konden vooral ook rekenen op een uitstekende haas. Tijdens de wedstrijd voelde ik dat ik tegen mijn limiet zat, maar ergens is dat wel logisch. Wedstrijden van 1.45 moet je ook leren lopen. Indien er nu nog een aantal wedstrijden van dat niveau zouden volgen, dan denk ik dat ik nog sneller kan dan de 1.45.50 van vrijdag. Maar goed, ik ben sowieso al tevreden met deze chrono. Ik wil natuurlijk nog sneller lopen, maar het is een bevestiging dat ik terug op het niveau van vorige zomer zit. Die chrono zorgt bovendien toch ook voor wat mentale rust”, aldus Vandeputte.

WK-limiet

Met zijn tijd van 1.45.50 komt de Houtlander heel dicht in de buurt van de WK limiet van 1.45.20. “Het is natuurlijk zuur dat ik de WK-limiet niet gehaald heb. Voor aanvang van het seizoen was het WK in Eugene toch zeker een doel. Ik heb dat doel nog niet opgegeven, maar het wordt allicht niet eenvoudig.”

“Er is de World Ranking als backup, maar eerlijk gezegd reken ik daar niet zozeer op. Ik heb die ranking trouwens ook wat losgelaten, want volgens mij is het de limiet lopen of thuisblijven. Het niveau op de 800m is zo hoog en heel veel atleten lopen immers de limiet. Maar in theorie kan ik me nog plaatsen via de ranking”, gaat hij verder.

EK blijft hoofddoel

Volgend weekend staat het Belgisch Kampioenschap op het programma en daar is Vandeputte een van de logische favorieten. “Ik weet nog niet goed hoe ik het daar ga aanpakken. Het hangt ook een beetje af van het weer. Het heeft geen zin om zotte dingen te proberen als het weer zich er niet toe leent. Na het BK loop ik ook nog de KBC Nacht in Heusden en daarna volgt allicht een trainingsperiode om top te zijn op het EK in München.”

“Het WK in Eugene zou heel mooi zijn voor mijn ontwikkeling als atleet, maar puur sportief gezien is het EK het absolute hoofddoel van mijn zomerseizoen. Ik zeg niet dat ik er de finale ga lopen, maar er zijn zeker mogelijkheden om op dat kampioenschap iets moois te laten zien”, besluit hij.

