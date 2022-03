Aurèle Vandeputte eervol uitgeschakeld op WK indoor: “Ik heb ervoor gestreden”

AtletiekOp het WK indoor in Belgrado is Aurèle Vandeputte (26) er vrijdagochtend niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van de 800m. In een zeer sterk bezette reeks vocht hij voor wat hij waard was, maar in de laatste 150 meter was hij niet opgewassen tegen de versnelling van wereldtoppers zoals de Amerikaan Bryce Hoppel en de Keniaan Noah Kibet . “Ik heb getoond dat ik thuishoor op dit kampioenschap”, klinkt het.

In de reeksen van de 800m moest meteen gestreden worden voor een plaats in de finale en dat maakte de opdracht voor Aurèle Vandeputte zeer zwaar. Hij moest bij de eerste twee uit zijn reeks finishen om zaterdag nogmaals te mogen aantreden. De Oostkampenaar ging de strijd echter volop aan en nam in de eerste 400m de leiding. “Da’s iets wat ik het laatste jaar echt geleerd heb”, zegt hij. “Ik probeer nu om in iedere wedstrijd vooraan te starten, want dan win je sowieso meters op de atleten achter je.”

Trots

Waar hij in Ostrava er nog in slaagde om een wedstrijd van de kop af op zijn naam te schrijven, kraakte hij nu in de laatste 150 meter en finishte hij als vijfde in een tijd van 1.49.59. “In Ostrava moest ik niet afrekenen met toppers als Hoppel, Kibet en Learmonth. Die mannen zijn toch nog van een ander niveau. Ik kon hun aanval een tweetal keer counteren, maar de derde keer moest ik uiteindelijk toch plooien. Op dat moment voel je je benen leeglopen en wordt het mentaal ook wat moeilijk. Maar ik kan mezelf niets verwijten en ik ben trots op mijn prestatie.”

“Een kwalificatie voor de finale was sowieso heel moeilijk. Ik kon ervoor kiezen om een anonieme wedstrijd te lopen en misschien als vierde in mijn reeks te finishen, maar dat wou ik niet. Ik wou me meten met de beste van de wereld en me ook tonen. Ook op mentaal vlak vond ik dat belangrijk. Ik wou voor mezelf bewijzen dat ik op dit kampioenschap thuishoor en ik denk dat dit gelukt is.”

“Bij de start van het indoorseizoen had ik niet gerekend op dit kampioenschap. Het is in ieder geval een ervaring die ik meeneem naar de zomer. Ik wil immers heel graag naar het WK en het EK outdoor. Vooral voor dat EK mag ik wel wat ambitie koesteren. Met een beetje geluk zou daar zelfs een finale mogelijk moeten zijn”, besluit de atleet van Houtland AC.