Aukje van Seijst en KRC Genk Ladies willen Kelsey Geraedts een hart onder de riem steken: “We leven met en hopen op een spoedig herstel”

De Genkse spits liep vorig weekend in Anderlecht een zware blessure op en is out voor de rest van het seizoen. “We leven met Kelsey mee en hopen op een spoedig herstel”, zegt Aukje van Seijst.

KRC Genk Ladies zag vorig weekend hun succesreeks van acht wedstrijden op rij zonder nederlaag abrupt afgebroken. In het openingsduel van PO1 tegen Anderlecht schoof het Genkse team nipt onderuit. Toch kijken de Genkies optimistisch vooruit. “Ondanks het verlies mogen we met trots terugblikken op onze prestatie in Anderlecht”, weet doelvrouw Aukje van Seijst. “We klommen verdiend op voorsprong en maakten het Anderlecht meer dan moeilijk. Het was een teamprestatie. We hebben er als groep voor geknokt en werden niet overlopen. Een vrijschopgoal besliste de wedstrijd. Ons prima weerwerk geeft moed voor de volgende opdrachten.”

Thuiswedstrijden tegen Brugge en Standard

Vrijdagavond komt Brugge op bezoek en een week later reist Standard richting Genk. Of deze twee opeenvolgende thuiswedstrijden ook twee driepunters gaan opleveren, valt af te wachten. “We gaan alleszins voor een zes op zes. Onze positieve flow van 20 op 24 is nog niet overgewaaid, hoor. In de tweede seizoenshelft wonnen we tegen de meeste toppers en bewezen we dat we wel degelijk thuishoren in PO1. Brugge mag dan wel met zware 0-6-cijfers verloren hebben tegen OHL, vrijdag zullen we een ander Brugge zien. Na die dreun zijn ze wakkergeschud en klaargestoomd om hun misstap recht te zetten. Maar ook wij staan op scherp.”

Betrouwbaar sluitstuk

Aukje van Seijst zette sinds haar komst naar Genk reuzestappen voorwaarts. De Nederlandse goalie werd titularis en ontpopte zich tot sterkhouder van de ploeg. “Ik heb mijn kans gekregen en ook gegrepen”, zegt Aukje, “maar ook de andere spelers zetten stappen vooruit. Zo staat ons verdedigend compartiment zeer sterk. We geven weinig kansen weg. Ons doelpuntensaldo van twintig gemaakte doelpunten tegen slechts vijf tegentreffers zegt voldoende. Die cijfers geven de ploeg en de speelsters vertrouwen. Dit willen we in deze play-off met goede resultaten bewijzen. Ook een compliment voor de trainers, die de pionnen op de plaats zetten.”

Knokken voor Kelsey

Vorig weekend viel Kelsey Geraedts uit met een zware blessure en ze is verschillende maanden out. Een domper voor de Genkse spits die haar draai helemaal had gevonden en met haar doelpunten meermaals bepalend was voor de puike resultaten. “Voor Kelsey moet dit ongetwijfeld een stevige domper zijn. Maar wat nu telt is haar gezondheid. Het gans team en de club leven met haar mee en hopen op een spoedig herstel. We gaan er dan ook alles aan doen om onze twee thuiswedstrijden te winnen en zo onze steun jegens Kelsey te tonen”, besluit Aukje van Seijst.

