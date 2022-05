Auke De Buysser wint na Gent-Wevelgem ook de Ronde van Vlaanderen: “Wedstrijd die perfect verliep”

Tijdens de jeugddag van de Ronde van Vlaanderen mochten ook meisjes junioren en meisjes nieuwelingen hun klassieker rijden. Net als de jongens nieuwelingen reden zij enkele keren over Achterberg en Berg Ten Stene en over een aantal kasseistroken rond Oudenaarde. De U17 gingen ongeveer twintig minuten na de U19 van start. Dus net voor de eerste doortocht aan de streep begonnen de meisjes nieuwelingen aan hun Ronde.

“Een wedstrijd die voor mij perfect verlopen is”, benadrukte Auke De Buysser. “Ik hield me in het begin van de koers goed vooraan. Dat lukte redelijk gemakkelijk. Ik had gedacht dat alle junioren op een bepaald moment tot bij ons zouden komen. Maar het was enkel wereldkampioene Zoë Backstedt. Dat had ik niet verwacht, maar toen ik haar zag komen dacht ik toch meteen mee te springen. Dat lukte. Er kwam niet onmiddellijk iemand mee, maar wat verder kwamen Shanyl De Schoesitter en Ella Heremans toch aanpikken.”

Mee met Backstedt

Straf dat drie nieuwelingen het aandurfden om mee te springen met Zoë Backstedt, regerend wereldkampioene op de weg en in het veld. Het viertal bleef voorop. “Met de nieuwelingen uit de kopgroep hadden we even onder elkaar gepraat”, vertelde De Buysser. “We konden het niet maken dat we aan de streep Zoë Backstedt klopten. Dat zou wellicht niet gebeuren. Was het toch gebeurd zou dat een beetje oneerlijk geweest zijn. Voor alle zekerheid lieten we haar in de laatste kilometer wat voorsprong nemen. In de sprint kwam ik uit derde positie en kon ik het afmaken.”

Voor de renster van Avia-Rudyco de zesde seizoenzege, de tweede in een klassieker. De zegehonger van de meervoudig nationaal pistekampioene is evenwel nog helemaal niet gestild. “Ik hoop er eind juli in Brasschaat ook nog de Belgische wegtitel aan toe te voegen”, blikte de meid uit Knesselare vooruit.