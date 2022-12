Augustin Anello en Lommel SK tonen nu wél karakter: “Slecht spelen en toch winnen, ook dat is voetbal”

89 minuten aanvallende onmondigheid, 1 minuut van genade. Het kortverhaal van een niet echt memorabele zondagavond in de diepvries die Gestelsedijk heet. Wie de winterse omstandigheden had getrotseerd om nog eens te genieten van een leuke zespuntenmatch tussen concurrenten voor de play-off’s was er dan ook aan voor de moeite. Steriel balbezit was het moto vanaf de aftrap en halfweg hadden we welgeteld nul ballen tussen de Oost-Vlaamse palen geteld.

Augustin Anello vertelde achteraf waarom: “We waren wel degelijk verwittigd na de afstraffing die ze ons enkele maanden geleden hadden bezorgd. We waren uit op een revanche, maar voorzichtigheid was wel degelijk de boodschap.”

Alarmbel

Al dat Limburgse treuzelvoetbal had de bezoekers halfweg blijkbaar geïnspireerd en Deinze zou na rust tonen dat alleen een driepunter kon volstaan met het oog op de kloof richting top zes. Had ex-Lommelaar De Belder de Lommelse doelman voordien al op de proef gesteld, net na rust had Ivezic geen verhaal tegen een plaatsbal van de bezoekende sluipschutter. Maatje Henkens bracht echter redding op de lijn en de thuishelden hoorden de alarmbel een hachelijk kwartiertje lang luiden.

“Nee, het was niet gemakkelijk en we speelden zeker niet onze beste match. Dat we finaal toch die zege over de streep trokken, toont dat we wel degelijk stappen hebben gezet. Slecht spelen en toch winnen, het zegt iets. Nog enkele weken geleden hadden we hier waarschijnlijk verloren, maar je hebt gezien hoe mijn ploegmaats hier karakter toonden. Het was tot het slot uitkijken naar een mooie counter, dat lukte alsnog wonderwel en Kabongo stond finaal op de juiste plaats.”

Inderdaad, net voor affluiten belandde een splijtende counter via Chadli en Thordarson in de voeten van Kabongo. De jongeman die zondag amper aan zijn tweede invalbeurt toe was, kapte zich vrij en mikte de bal tegen de netten. En of de jeugdige Tsjech achteraf liep te stralen: “Heerlijk, dit zijn de momenten waarvoor je ondanks een heleboel blessures en tegenslagen toch hard blijft werken. Ik ben emotioneel omdat mijn mama net nu in de tribune zat. Goed voor een mooie 12 op 12. Nog één keer knallen en dan op naar een welverdiende rustpauze.”

Lommel SK: Ivezic, Belghali, Monjonell, Wuytens, Amankwah, Henkens, Metinho (64’ Chadli), Martinez (92’ Pierrot), Thordarson, Anello (64’ Vancsa), Kadiri (77’ Kabongo).

SK Deinze: Miras, Quintero, De Ridder, Staelens, De Belder (87’ Kone), Hendrickx, Balaj, Prychynenko, Dansoko (79’ Fraser), Vansteenkiste, Carcela (70’ Van Landschoot).

Doelpunt: ’89 Kabongo (1-0).

Geel: Belghali, Quintero.

Lees ook: meer voetbal in de CPL