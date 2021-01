Audry Frankart (Michelbeke): “Hoge niveau van eerste set geen hele wedstrijd kunnen volhouden”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWENSaturnus Michelbeke is er zondagavond niet in geslaagd te stunten tegen bekerfavoriet Asterix Avo in de kwartfinale van de Beker van België. De roodhemden van coach Audry Frankart gingen uitmuntend van start en wonnen verrassend de eerste set onder impuls van een sterke Radovic. Daarna pakte Asterix Avo het commando over en was er geen houden meer aan. Het gebrek aan wedstrijdritme brak een moedig Michelbeke uiteindelijk zuur op. Een mooie halve finale tegen VDK Gent komende woensdag bleek te hoog gegrepen.

Door de dichte mist in en om Brakel was de scheidsrechter langer onderweg dan voorzien en begon de match met vertraging. De bezoekers schoten nadien het best uit de startblokken en liepen uit tot 7-10. De thuisploeg vocht echter terug. Met sterk opslagspel en enkele rake mokerslagen van Radovic ging Michelbeke op en over Asterix. In een mum van tijd werd het 22-15 en die voorsprong gaf Saturnus niet meer uit handen.

De thuisploeg, al sinds begin oktober zonder competitiewedstrijden, kon nog even gelijke tred houden in set twee. Maar na de 6-6 brak de veer plots, temeer omdat de bezoekers hun niveau opkrikten. Asterix sloeg een kloof van vijf punten en raasde door tot 15-25. Michelbeke snakte naar adem tegen de provinciegenoten en kon vanaf de derde set geen enkele keer meer dreigend zijn.

Verdiende zege

“Ik kan de overwinning van Asterix daarom alleen maar dik verdiend noemen”, vertelt coach Audry Frankart. “In de eerste set toonden we dat we een topploeg aankunnen, maar het ontbrak ons aan matchritme om dat vol te kunnen houden. Verdedigend draaiden we wel op niveau en met veel wissels probeerde ik het tij toch nog te keren. Maar om een topploeg als Asterix echt aan het wankelen te brengen, moet je matchritme hebben en twee keer per dag trainen. Voor ons is dat wat te hoog gegrepen.”

Normaal zou Michelbeke volgend weekend de competitie hervatten tegen Charleroi, maar die wedstrijd is uitgesteld wegens problemen met de verwarming bij de Walen. “Al zal het feit dat ze heel wat speelsters hebben die in de examenperiode zitten, er ook wel mee te maken hebben”, meent Frankart. “Ideaal is het allemaal niet, want weer zitten we met een weekend zonder wedstrijd. En we hebben net ritme nodig. De vijfde plaats blijft dit seizoen ons doel. Willen we dat bereiken, dan zullen we sowieso punten moeten pakken tegen de topploegen. De herschikte kalender speelt in ieder geval niet in ons voordeel.”

Setstanden: 1-3 (20-25, 15-25, 15-25, 15-25).