Audry Frankart en Michelbeke sluiten zondag competitie af als rode lantaarn: “Wisten dat het moeilijk ging worden”

Het schip van Michelbeke is, met nog de play-downs en een barrage voor de boeg, nog lang niet gezonken, maar zeggen dat de sfeer goed zit in de Brakelse deelgemeente is de waarheid geweld aandoen. “Het klopt dat de sfeer niet optimaal is, maar dat is ook niet onlogisch. We wonnen dit seizoen nog geen enkele keer en bovendien zullen van de huidige kern maar twee speelsters (Neyt en Verbinnen) aan boord blijven. Ook Lichodzijewska zou blijven, maar zij is ondertussen zwanger. Daarnaast is Yasmine Tomme omwille van een blessure per direct moeten stoppen. Dat maakt dat we de play-downs sowieso al met twee speelsters minder moeten aanvatten”, weet coach Frankart.

De afscheidnemende Waal voorspelde bij aanvang van het seizoen voor zijn ploeg een plek in de eindrangschakking tussen plaats vijf en negen. Het is helaas de negende en laatste plaats geworden. “Ik wist dat we voor een moeilijk seizoen stonden. Het bestuur koos voor een volledig Belgisch getinte kern. We hebben geen topspeelsters die het verschil kunnen maken en dat breekt ons zuur op. Zeker in een competitie waarin elke ploeg versterkt is. We hebben niet echt iemand in onze rangen die individueel echt het verschil kan maken of er bovenuit steekt. We moeten het dus van het collectief hebben. Toch hopen we zondag tegen Oostende nog in schoonheid de competitie af te sluiten en onze eerste winst te pakken”, aldus Frankart.

Play-downs

Nadien wacht Michelbeke een kleine maand zonder wedstrijd om dan de play-downs aan te vatten. “Het zal niet makkelijk zijn om wat oefenmatchen vast te leggen, want alle andere ploegen spelen verder. Mogelijk oefenen we tegen een Franse tegenstrever. Eindigen we de play-downs als laatste (Michelbeke start er sowieso met nul punten, red.) dan wacht ons een barragematch tegen Liga B-ploeg Kalmthout of Noorderkempen.”

