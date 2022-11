Audrey De Keersmaeker na winst in Roemenië: “Leuk dat ik in buitenlandse crossen meedoe voor de zege”

veldrijden elite vrouwenAudrey De Keersmaeker (23), winnares van Koers zoekt Vrouw, heeft haar eerste UCI-zege beet. In Timisoara, in het Westen van Roemenië, schreef ze een veldrit categorie 1 op haar naam. Goed voor tachtig UCI-punten.

“Mooi parcours”, blikte De Keersmaeker terug naar de veldrit van vorige week zaterdag. “Echt C1-waardig. Want diverse soorten bochten, schuine kanten, klimmetjes en afdalingen. Mijn start was goed, ik zat meteen tweede. Op een steile klim halfweg de openingsronde koos ik een andere lijn dan de renster aan de leiding. Daar nam ik de kop, ik zette haar onder druk, sloeg een gaatje en hield daarna altijd mijn eigen tempo aan.”

De renster van Team Deceuster-Bonache liep op de Hongaarse Regina Schmidel tot één minuut uit. Eerder dit veldritseizoen werd ze ook derde in het Slovaakse Podbrezova. “Half oktober reed ik een viertal crossen in Slovakije”, verduidelijkte De Keersmaeker. “Daarna deed ik een paar wedstrijden in eigen land, nu ben ik weer in het buitenland. Dankzij de familie van mijn vriend heb ik Slovakije als uitvalsbasis. Tussen de crossen door kan ik hier goed trainen. Komend weekeinde werk ik hier nog twee UCI-veldritten af.”

Leerrijk

Donderdag werd De Keersmaeker in Samorin, in een cross die door de Tsjechische Havlikova werd gewonnen, dertiende. Ook zaterdag en zondag gaat ze aan de slag in Slovakije. “Het leuke aan die buitenlandse crossen is dat ik kan meedoen voor de overwinning”, ging de voormalige zwemster verder. “In eigen land is dat niet mogelijk. Uit die strijd om winst leer ik een en ander. Normaal ga ik na dit weekeinde niet meer naar het buitenland. Volgende week zaterdag start ik in Kortrijk. En daarna doe ik de meeste crossen in eigen land. Een selectie voor een manche van de Wereldbeker halen, dat is deze winter een ambitie. Maar ik weet dat de plaatsjes beperkt zijn. Ik denk toch dat ik bondscoach Sven Vanthourenhout eens de vraag ga stellen.”

Vragen staat vrij. In elk geval won Audrey De Keersmaeker dankzij de zege in Roemenië 113 plaatsen op de UCI-ranking. Ze staat op plaats 114. “Of die grote sprong me ook een veel betere startpositie oplevert in de Belgische crossen moet ik afwachten”, besloot ze. “Dat hangt af van het aantal buitenlandse rensters aan de start.”

