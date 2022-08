Audi met vader en zoon Longin, Dries Vanthoor, Peter Guelinckx en Nicolas Saelens topfavoriet in 44ste 24 Hours of Zolder

“Zegevieren in de 24 Hours of Zolder is nooit eenvoudig, maar toch is precies dat ons doel”, stelt Bert Longin, die de wedstrijd al zesmaal won. “Ik leef altijd naar een race toe met de ambitie om te winnen, maar ditmaal ben ik extra gemotiveerd. We hebben niet enkel een uitstekende bezetting en een goed geolied team, maar we beschikken ook over een uitermate performante wagen én last but not least: bij een zege word ik recordhouder qua aantal overwinningen.”

De laatste zege van Bert Longin dateert van 2019, toen hij samen met zoon Stienes de grootste beker de lucht in mocht steken. “Ik herinner me die zege nog altijd levendig”, erkent Stienes. “Maar ik besef ook hoe lastig het is om de 24 Hours of Zolder te winnen. Zolder is een circuit dat enorm zwaar is, zowel voor mens als machine, maar we hebben een goede strategie uitgedokterd en ik denk dat we sterk voor de dag zullen komen.”

“Anthony Kumpen, Bert en Stienes Longin en Dries Vanthoor zijn samen goed voor 14 overwinningen in de 24 Hours of Zolder; aan ervaring bijgevolg geen gebrek”, vertelt ook coming man Peter Guelinckx. “Dat vormt een schril contrast met mijn ervaring, want ik sta aan de vooravond van mijn tweede editie. We hebben tot dusver een uitstekend seizoen achter de rug waarbij we elke race in de running waren voor de zege. Die lijn willen we in de 24 Hours of Zolder doortrekken.”

Net als Stienes Longin, heeft ook officieel Audi Sport-rijder Dries Vanthoor de 24 Hours of Zolder al een keer gewonnen. “Normaal is deze periode er voor mij een zonder wedstrijden, dus het is leuk om opnieuw de 24 Hours of Zolder te kunnen rijden, een race in de achtertuin van mijn ouderlijk huis.”