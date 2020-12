Atomix Haacht reageert begripvol op de beslissing van de KBHB om blanco seizoen te spelen: “Het sociale en gezondheidsaspect primeert”

Naast een mannenploeg in de BENE-League, een mannenploeg in Liga 1 heeft Atomix ook een vrouwenploeg in tweede nationale. Gerrit Vertommen is jeugdcoördinator bij Atomix en is eveneens betrokken bij de werking van de KBHB en geeft tekst en uitleg bij de beslissing van de handbalbond om een blanco seizoen te spelen.

“We gaan uit van het beste scenario dat we vanaf midden januari opnieuw mogen trainen, maar ik verwacht eerder dat het later zal zijn”, steekt de jeugdcoördinator van wal. “Met kinderen kan je er na één trainingsweek opnieuw invliegen. Volwassenen zijn een pak meer blessuregevoelig en hebben een langere voorbereiding nodig, zeker als je drie maanden niets gedaan hebt. We komen in tijdsnood en dan is het beter om het seizoen zonder inzet te spelen. Ploegen dwingen om wedstrijden met inzet te spelen en nadien ook nog zakkers en stijgers aanduiden, is vragen om problemen. Er werd gekozen voor het sociale en gezondheidsaspect: spelers in groep opnieuw plezier laten beleven op hun sportvereniging en laten handballen zonder onnodige risico’s te nemen”, besluit Vertommen.

Vrouwenploeg zoekt trainer

De vrouwenploeg van Atomix Haacht zag onlangs trainer Reinoud Fierens vertrekken en zit nu tijdelijk zonder coach. Luc De Weerdt ontfermt zich al een tijdje over de vrouwenploeg en is op zoek naar een oplossing. “Twee weken geleden stuurde Fierens me een vreemd berichtje”, aldus De Weerdt. “Hij zag, omwille van moeilijke omstandigheden, af van zijn functie als trainer. Of het nu door de coronapandemie komt of er persoonlijke problemen aan de basis liggen, is me niet helemaal duidelijk. Er zijn al enkele gesprekken aan de gang met een mogelijke opvolger. Dat het seizoen zonder inzet afgewerkt wordt, is voor ons dan geen slechte zaak. Een nieuwe trainer inpassen kost tijd en dit seizoen ging sowieso al in het teken staan van de integratie van enkele jonge speelsters. Die kunnen nu zonder druk ervaring opdoen in tweede nationale”, besluit De Weerdt.

