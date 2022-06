Atomix Haacht blijft ondanks twijfels handballen in de BENE-League: “We willen dit project niet zomaar uit handen geven”

handbalAtomix Haacht dwong op 7 mei het behoud af in de de grensoverschrijdende handbalcompetitie na een tweestrijd tegen Initia Hasselt. Zekerheid over een vierde seizoen in de BENE-League werd zo een feit, al hing die toekomst (even) aan een zijden draadje. Met een open brief blikt Atomix terug op de voorbije jaren en werpt het een blik op zijn toekomst.

Er was veel te doen over het degradatieduel tegen Initia Hasselt, dat eerder aangaf te willen fusioneren met Handbal Tongeren en niet uit was op een verlengd verblijf in dezelfde reeks. Zo kregen deze playdowns al snel een vertekend beeld. Na drie coronaverstoorde seizoenen, met financiële en sportieve schade als gevolg, begon ook Atomix te twijfelen over zijn voortbestaan in de BENE-League. De sportieve inzet van de spelerskern was echter nooit een issue. “We waren onze spelers de eindmeet verschuldigd, wat de toekomst ook in petto mocht hebben”, aldus voorzitter Marc Goovaerts. Een toekomst die Atomix graag toelicht en waar het verhaal begon in mei 2019.

Atomix speelde in mei 2019 kampioen in Doornik, enkele dagen voor het einde van de transferperiode. Haacht ging noodgedwongen in het buitenland op zoek naar kracht en ervaring, omdat alle binnenlandse opties al lang hun keuze hadden gemaakt. Een kwaliteitsinjectie was nodig om tegemoet te komen aan het niveauverschil in de BENE-League. De buitenlandse selectie deed ongetwijfeld heel wat ogen fronzen, maar met een tekort aan munitie trekt niemand graag ten strijde. Naïef maar dapper verscheen Atomix zo aan de start van hun eerste seizoen in de grensoverschrijdende handbalcompetitie.

Het coronavirus verstoorde niet veel later helaas het hele project. Verschillende stops van de competitie, spelers voor maanden op non-actief, heropstarten zonder toeschouwers, verhoogde kosten door verplichte medische testen, geen financiële tussenkomsten, annulaties van (sponsor)evenementen, … In die drie seizoen haalde Atomix nooit representatief de sportieve eindmeet. Ons verblijf op het hoogste niveau in drie woorden: een bittere nasmaak. “Gaan we door voor een vierde seizoen of gooien we (ook) de handdoek in de ring?”, viel de voorbije maanden binnen de bestuurlijke Haachtse muren geregeld te horen. Het werd al snel duidelijk dat niet alle bestuursneuzen in dezelfde richting wezen. Met welke beslissing en oplossing heeft deze club er het beste belang bij?

Duurzame vereniging

“We zijn de tweede grootste handbalclub in Vlaanderen. Onze eerste ploeg schrappen is de slechtste keuze die deze club kan nemen. Ze zou een grote impact uitoefenen op onze toekomst”, aldus sportief manager Kristof Briers. “Spelers en sportieve leden zullen verdwijnen. Vooral de perspectieven voor onze jeugd zullen slinken als er geen ploeg op een hoog niveau overblijft. Deze terugval zou niet enkel de BENE-Leagueploeg raken, maar uiteindelijk ook alle leden én dus de totale club. Die piste kunnen we niet zomaar negeren of niet mee in beschouwing nemen.”

“Mede dankzij onze T1 Jelle Vonckx, die iedereen inspireerde om niet op te geven, zijn er te midden van onze twijfels tal van getalenteerde en gemotiveerde spelers aan de deur komen kloppen. Zij toonden interesse in een door hem doordacht project, namelijk: zoveel mogelijk getalenteerde jonge spelers kansen geven op het hoogste niveau. Dit in combinatie met maximale integratie van eigen jeugd, een verbreding van de spelerskern, met als finaal doel uit te groeien tot een duurzame vereniging.”



“We moesten de opportuniteit van deze vurige bende en een coach, die wil en kan werken aan een sportief en financieel verantwoord verhaal, grijpen. Dit eerder dan een club in elkaar te zien stuiken en het vele werk van vele Atomixliefhebbers verloren te zien gaan. Zo kiest het bestuur ervoor om het project en vooral om het vele werk van haar vele bestuurlijke voorgangers, zoals André Vertommen en Ive Schroven, waardevol voort te zetten en zodoende Atomix op de handbalkaart te houden. Zonder onze voorgangers was deze kans er niet. Het is aan ons om ze in ere te houden”, besluit Briers.

Harde werk voortzetten

Voorzitter Goovaerts voegt een woordje toe in de open brief. “Het bestuur voelde zich emotioneel niet klaar om na alle kommer en kwel van de voorbije drie jaar onze plek af te staan aan een bereidwillige promovendus. Die zou allicht rooskleurigere vooruitzichten krijgen in een herstelde samenleving nu de pandemie onder controle is. Wij hebben het destijds evenmin op een dienblad geserveerd gekregen.”

Momenteel worden de nieuwe spelers van de BENE-Leagueploeg voor het seizoen 2022-2023 volop aangekondigd. Atomix verwelkomt bij de competitiestart in september iedere handballiefhebber voor de voorstelling van deze nieuwe kern. “Er staat een openingsfeest op de planning zoals we ditvroeger kenden. Wij hebben jullie allemaal nodig. Den Dijk moet en zal opnieuw daveren!”, aldus Goovaerts.

#KomaanAtomix!