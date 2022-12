Ato Morgan en Sporting Hasselt met 0-3 onderuit tegen Bocholt VV: “ De wedstrijdomstandigheden zaten niet mee”

Winterland

Bezoekende coach Tom Vandervee was zoals steeds eerlijk in zijn analyse. “Ik was pissig over onze eerste helft”, stelde de 52-jarige Vandervee vlak na de derby. “Hasselt was de betere ploeg in het eerste half uur en had via een strafschop op voorsprong kunnen komen. Gelukkig had onze doelman Stijn Wertelaers een knappe redding in huis. In de slotfase van de eerste helft kregen we twee reuzekansen langs Jordy Mathei en Siebe Paesen. We scoorden niet en tijdens de rust ben ik uit mijn krammen geschoten. Ik kreeg plots een geniaal idee. Als we hier winnen moeten jullie niet mee terug naar huis met de bus, maar mogen in Winterland een stapje in de wereld zetten. Blijkbaar viel dat in de smaak bij de jongens (lacht), want na de rust kwamen we scherp uit de kleedkamers. Snel kregen we een strafschop en liep Kaan Tanriver tegen een tweede gele kaart aan. Een vijftal minuten later scoorde aan de eerste paal Andrea Cascio, na een hoekschop van Seppe Brulmans. Ook Jordy Mathei kon zijn doelpuntje meepikken. Goed voor zijn negende van het seizoen. Boeken dicht? Nooit bij Bocholt. We hebben het dit seizoen meerdere keren nog uit handen gegeven. Nu bleven we rustig en dat is grotendeels te danken aan de komst van Seppe Brulmans. Nog maar de tweede wedstrijd voor de Bilzenaar, maar zijn voetbal intelligentie gaf ons team de nodige boost. Of we onze ambities moeten bijschaven? Het doel was bij de eerste vijf eindigen en na deze knappe zege bij de leider mogen we zeker weer naar boven kijken.”