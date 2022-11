Athanasios Protopsaltis (Maaseik) na de moeizame winst tegen Borgworm: “Dat is sport, hé”

Volleybal Lotto Volley LeagueGreenyard Maaseik heeft in de thuismatch tegen Borgworm een kleine slipper gemaakt. De Maaseikenaars leken in set vier de drie punten nochtans voor het grijpen te hebben. Maar bij een 20-16 stand straften de bezoekers de lokale foutjes zwaar af. “Tja, dat is volleybal, hé. Zeker tegen een gretige tegenstander”, reageert Athanasios Protopsaltis. De Griek was goed voor 25 punten, maar kon niet vermijden dat Maaseik vijf sets moest spelen.

Maaseik zit in een zware periode. De wedstrijden volgen elkaar in sneltreintempo op en vooral in de Belgische en de Europese beker is het van te moeten. Vorige week plaatsten de Maaseikenaars zich voor de halve finale van de Belgische Cup en pakten ze een Europese zege op het veld van Zagreb. Dat betekende echter ook dat er vooral gereisd werd en dat er voor trainen amper ruimte was. “Inderdaad en dat begin je toch te voelen”, zegt Athanasios Protopsaltis.

Foutjes en twijfels

In tegenstelling tot de voorbije seizoenen waar een match tegen Borgworm niet meteen voor extra aandacht zorgde, is dat nu wel het geval. De Waalse ploeg pakte de voorbije weken al uit met enkele sterke resultaten en ook tijdens de eerste set in Maaseik, toonden Cosemans en co veel grinta. Maaseik leek op weg naar setwinst, maar de bezoekers straften foutjes en twijfels bij de thuisploeg af. “Onze start was niet goed. We kwamen te laat op dreef. Borgworm heeft daar goed gebruik van gemaakt.”

Nood aan training

Daarna toonden de Limburgers wel hun klasse en na drie sets leek de buit binnen. “Wat gebeurde er in de vierde set? Niks bijzonders, dit is sport, hé. De tegenstander heeft toegeslagen op het moment dat wij fouten maakten. Het klinkt misschien vreemd, maar deze situaties maken volleybal zo interessant”, vertelt Protopsaltis. “Door de opeenvolging van de wedstrijden zijn we vaak aan het reizen. We missen trainingsarbeid waarin we bijvoorbeeld aan snelheid in ons spel kunnen werken.”

Ook de komende dagen is er weinig ruimte om te trainen want woensdag moet Maaseik weer aan de bak. Dan staat de terugmatch in de CEV Cup op het programma. Maaseik heeft na de 0-3 van vorige week genoeg aan twee winnende sets om zich te plaatsen voor de volgende ronde.