Atabey Ciçek (KVC Westerlo) kroont zich tot matchwinnaar na 2-1-zege tegen Lommel SK: “Collectief sterke prestatie”

Opluchting

Het was de vierde competitietreffer voor Atabey Ciçek. “En meteen ook de belangrijkste”, lacht de Turkse spits van KVC Westerlo. “Ik hoef er uiteraard niet bij te vertellen welk gevoel dat gaf. De opluchting was groot, wees daar maar zeker van. Als je de winning goal kan scoren, is dat altijd goed voor het vertrouwen. Zeker voor een spits. Maar ik kan het echt wel niet alleen. Iedereen heeft er zondag negentig minuten lang voor gevochten. Dit was een sterke collectieve prestatie.”

Allemaal samen

Een gemotiveerd Lommel heeft het Westerlo wel niet gemakkelijk gemaakt. “Dit was een zespuntenmatch”, beseft Ciçek. “Lommel is een van onze vele concurrenten. En eerlijk gezegd, ik vind het echt wel een van de betere ploegen in deze reeks. Het eerste kwartier was voor ons, met veel pressing op de tegenstander. Toen hadden we de kansen misschien wel weer iets beter moeten benutten. En dan is Lommel inderdaad steeds beter in de match gekomen. We hadden het even lastig. De match kon alle kanten uit, maar uiteindelijk is ons ‘allemaal samen’-gevoel dan toch weer naar boven gekomen. Daar wordt hard aan gewerkt op training en daar zijn we nu eindelijk ook eens voor beloond geworden.”