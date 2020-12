Atabey Ciçek kopt KVC Westerlo in slot voorbij Lommel SK (2-1)

In Eerste Klasse B leverde het duel tussen KVC Westerlo en Lommel SK zondagmiddag een aangenaam kijkstuk op. De Limburgers leken op weg naar een billijk gelijkspel, maar met een rake kopbal wist spits Atabey Ciçek zijn team in de slotfase nog over de streep te trekken.

Westerlo greep zijn tegenstander meteen bij de keel met al vroeg een kans voor Ndong, die een mooie actie met Keita opzette. Zijn uithaal stuitte op de vuisten van Svedkauskas. Na een lastig openingskwartier nam Lommel dan het initiatief over. Henkens mocht randje buitenspel oprukken. Zijn voorzet belandde bij Moreno, die rakelings naast trapte. Een minuutje later was Moreno de aangever en was het Henkens die zijn schot miste. Twee flinke waarschuwingen dus voor Westerlo, dat iets slordiger werd in de opbouw. Dierckx trapte nog wel eens in het zijnet, maar het was Lommel dat het gevaarlijkst was. Ugale bediende Moreno met een listig hakje, maar Ndong kon nog net afblokken. Beide teams leken dus met 0-0 te gaan rusten, maar toen werd doelman Svedkauskas onder druk gezet door een jagende Abrahams. Gevolg: slecht uitverdedigen en ervaren rot Lukas Van Eenoo die er als de kippen bij was om het geschenk aan te nemen. Zo stond het toch plots nog 1-0.

Rode kaart De Souza

Lang kon Westerlo echter niet genieten van die voorsprong, want meteen na de pauze belandde een corner van Zaroury voor de voeten van Wuytens en die knalde de gelijkmaker heel fraai in de verste hoek. Match te herdoen dus en Lommel ging op zijn elan door. Zowel Brebels als de mee opgerukte Lemoine kwamen centimeters te kort om een lage voorzet van Wuytens binnen te schuiven. Aan de overkant mocht Brüls randje zestien een vrije trap nemen, maar de Westelse sterkhouder trof de onderkant van de paal. Het bleef dus spannend en in het laatste halfuur kon de partij alle kanten uit. Zaroury dwong Özer tot een redding, collega Svedkauskas had last met een lage schuiver van Abrahams. Moreno pakte uit met een dribbel, maar trof de vuisten van Özer. Twee minuten later liep bezoeker De Souza dan tegen een tweede gele kaart aan, na een duw op Keita. Met een mannetje minder leek een moedig Lommel stand te gaan houden, tot Brüls het leer op het hoofd van Ciçek schilderde. De Turkse spits knikte de winnende treffer overhoeks binnen. Een alom tegenwoordige Moreno zag de 2-2 finaal nog een paar centimeters naast het doelkader stranden.

De ontgoocheling in het Limburgse kamp was achteraf uiteraard groot, want Lommel speelde een sterke partij. Westerlo pakt zes op zes en hoopt voor Nieuwjaar nog een stap vooruit te kunnen zetten in de rangschikking.

Westerlo: Özer, Remmer, Soumah, Antunes, Ndong, Keita, Dierckx (73' Vetokele), Van Eenoo, Abrahams (93' Biset), Brüls (90' Paulet), Ciçek.

Lommel: Svedkauskas, Neven, Lemoine, Wuytens, Kis (88' Kadiri), Brebels, De Souza, Moreno, Ugalde, Zaroury (70' Cejas), Henkens (70' Thordarson).

Doelpunten: 41' Van Eenoo (1-0), 48' Wuytens (1-1), 83' Ciçek (2-1).

Geel: Remmer, De Souza.

Rood: 78' De Souza (2x geel).

Scheidsrechter: Laurent Willems.