ASV Geel nestelt zich na overwinning in Vosselaar in het spoor van leider Wezel Sport

Het inhaalduel op het veld van Vosselaar was er geen voor hartlijders. Het zag er tot diep in de tweede helft niet goed uit voor Geel, dat bij rust tegen een 1-0 achterstand aankeek. Maar uiteindelijk was het Ruben Corstjens die, na de gelijkmaker, diep in blessuretijd voor de 1-2 eindstand zorgde.

“Het was een fel bevochten succes”, blikt trainer Bart Janssens nog even terug. “Dat is mee de verdienste van Vosselaar. Vooral voor de rust voetbalden we niet op ons niveau. Tijdens de rust hebben we enkele zaken bijgesteld, en heeft de wilskracht mee voor het verschil gezorgd. Het klopt dat in deze fase van de competitie de manier waarop we de drie punten pakken, niet onbelangrijk is. Dit succes is een mentale opsteker.”

Ternesse

De laatste rechte lijn van de competitie wordt er één waarin Geel, maar ook de concurrenten, nog enkele serieuze hindernissen moeten afwerken. Zo staat er zaterdagavond de topper tegen Ternesse op het programma. De Wommelgemse formatie won, net als Geel, zijn voorbije vijf wedstrijden.

“Het wordt afwachten hoe we onze derde wedstrijd in één week gaan verteren”, zegt Janssens. “We hebben dit seizoen bewust voor een uitgebreide kern gekozen. Daardoor heb ik dit seizoen spelers teleur moeten stellen. Maar zij zijn zich heel positief blijven inzetten. In deze periode kan ik voluit op hen rekenen. Iedereen zal opnieuw top moeten zijn. Ternesse is een ploeg die niet toevallig mee bovenaan het klassement is terug te vinden. Maar als we kampioen willen worden, en dat blijft onze ambitie, zullen we alle hindernissen moeten nemen.”

Transfer

Donderdagavond bevestigde Geel de komst Tibaut Bielen. Bielen is 22 jaar en op dit moment nog aan de slag bij Wellen, de Limburgse formatie uit derde nationale B. Volgend seizoen zal hij bij de Kempenaars terug te vinden zijn in het aanvallende compartiment.