ASV Geel helpt pak Antwerpse provinciale clubs aan promotie

voetbal tweede provinciale Thomas Aertsen staat in eindronde op zucht van promotie met Loenhout: “We zouden geen vogel voor de kat zijn in eerste provincia­le”

Loenhout staat op het punt om geschiedenis te schrijven. Dankzij een 1-2-zege in de heenmatch tegen Bonheiden liggen Thomas Aertsen en co in polepositie om voor het eerst in het bestaan van de club te promoveren naar eerste provinciale.

20 mei