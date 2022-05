ASV Geel eindigt partij in Boezinge met acht: “Het was in de slotfasen een overlevingstocht”

handbal Gaëtan Van Haesendon­ck en Atomix Haacht dwingen verlengd verblijf af in BE­NE-Lea­gue: “Ik ben deze club ongeloof­lijk dankbaar”

Atomix Haacht heeft zich in de vierde wedstrijd van de play-downs in de BENE-League verzekerd van het behoud in de grensoverschrijdende topcompetitie. Haacht verloor de eerste wedstrijd in Limburg, maar wist vervolgens drie keer op rij te winnen. Het zette afgelopen weekend Hubo Initia Hasselt met 26-22-cijfers opzij en kan zo niet meer bijgehaald worden in de ‘Best of Five’-reeks.

