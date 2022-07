Astrid Dierckx en An-Sophie Mestach zijn Belgisch kampioen padel: “Terug ons beste niveau”

Astrid Dierckx en An-Sophie Mestach schreven dit seizoen reeds de toernooien van Hangar Padel Club en Roelandsveld op hun naam en leken dus helemaal klaar om op het BK een vervolg aan dat succesverhaal te schrijven. Het duo bevestigde: het overwicht was de voorbije drie dagen op het BK zeer groot. In de poulefase werd geen set verloren en ook in de eindronde kwam het koppel van Stepp in Puurs-Sint-Amands geen moment in problemen: 6-2, 6-1 in kwartfinale tegen Fien Peeters en Eva De Block, 6-4, 6-3 in halve finale tegen Dorien Cuypers en Annouck Meys en 6-2, 6-1 in finale tegen Evelyne Dom en Michelle Van Mol. “We hebben hier inderdaad een sterke reeks achter de rug”, aldus Dierckx, die haar partner later op de dag nog de tennisfinale zag spelen op het Belgian Circuit-toernooi van thuisclub Stepp. “Heel even hadden we een mindere periode, maar de laatste weken halen we weer ons beste niveau. Het is mooi om met een Belgische titel huiswaarts te keren.”