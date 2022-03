Asterix Avo speelt volgend seizoen voor het 25ste opeenvolgend jaar Europees

Atletiek Steven Casteele pakt zilver op BK halve marathon in persoon­lijk record: “Onverwacht, maar wel mooi om de winter zo af te sluiten”

Het was West-Vlaanderen boven op het Belgisch kampioenschap halve marathon zondag in Gent. Bij de vrouwen ging de zege naar Hanna Vandenbussche in een PR van 1u13.47 en bij de mannen won Koen Naert in 1u03.41. In het zog van de Europese marathonkampioen pakte Steven Casteele zilver in 1u04.00, ook al een PR. Een serieuze opsteker voor de Gullegemnaar na een moeilijke winter. “Ik had het niet meteen verwacht, want met vier wedstrijden in evenveel weken was de frisheid een beetje weg”, klinkt het.

15:03