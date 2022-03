Asterix Avo speelt volgend seizoen het 25ste opeenvolgend jaar Europees volleybal: “Historisch”

In februari leed Asterix Avo een nederlaag in Tchalou. Toen stond het team uit Beveren met de rug tegen de muur. Coach Vansnick wilde wekenlang niet naar de rangschikking kijken - daar werd hij alleen maar ongelukkig van - maar hij concentreerde zich op de kwaliteit van het volleybal bij zijn speelsters. Met resultaat, want sinds die ellendige zaterdag aan de Franse grens, zette Asterix Avo de ene na de andere sterke prestatie neer en pakte 15 op 15.

Vrijuit volleyballen

“De speelsters waren voor de wedstrijd tegen Antwerpen toch een beetje nerveus”, merkt coach Vansnick op. “Ze volgden de resultaten van de andere wedstrijden. Charleroi kon eventueel nog over ons wippen en dat zou toch een ontgoocheling zijn na onze knappe reeks overwinningen. Na een moeilijk seizoen zijn we uiteindelijk in de topvier geraakt. Dat is een schitterend antwoord van mijn team”, geniet Kris Vansnick even van dit gloriemomentje. “Vrijuit volleyballen, dat zorgt voor meer nauwkeurigheid. Niet alle acties kenden een optimale precisie vandaag, maar ik heb toch knappe momenten gezien. Zaterdag spelen we thuis onze eerste wedstrijd van de nacompetitie. Dan moeten de ballen best wel iets zorgvuldiger naar het net gebracht worden.”