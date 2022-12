Asterix Avo met libero Britt Rampelberg plaatst zich als eerste team voor de bekerfinale in februari: “We willen nog meer doelstellingen bereiken”

Volleybal Liga ANa twee gewonnen sets was Asterix Avo in Leuven zeker van een plaats in de bekerfinale op 26 februari. Het werd uiteindelijk een 0-3-overwinning voor het team van coach Vansnick. Dit wordt de 24ste bekerfinale voor Asterix Avo. De eerste doelstelling is bereikt. Voor de andere halve finale tussen VDK Gent en Hermes Oostende is men nog volop aan het onderhandelen om een geschikte datum te vinden.

“De eerste doelstelling is bereikt”, straalt Britt Rampelberg, die zelf aan haar derde bekerfinale toe is. “Doelstelling nummer twee is de beker veroveren. Ik heb geen voorkeur van tegenstander in de finale. Op dit moment zijn we gewoon superblij dat we in het Antwerpse sportpaleis zullen staan. Er zal sowieso een sterk team tegenover ons staan, dat bewijst het eerste onderling duel tussen Oostende en Gent.”

Dinsdag in Montenegro

“Maar er zijn nog doelen die we willen bereiken”, merkt de libero van Asterix Avo op. “Volgende week dinsdag spelen we in Montenegro voor de Europese Challenge Cup van de CEV. Daar spelen Amerikaanse volleybalsters samen met speelsters uit Rusland en Oekraïne. (Of hoe sport mensen samen brengt, red.) Ik heb al een paar beelden bekeken en vooral in de aanval zien ze er heel sterk uit. Het team van Herceg Novi staat aan de leiding in hun land. Onze coach Kris Vansnick zal alles wel uitdokteren. Zij zal wel een plan uitdenken, nagaan op welke tactische manier we hen kunnen aanpakken.”

“We moeten vooral naar onszelf kijken”, weet Britt Rampelberg. “We hebben al mooie resultaten geboekt, maar ons volleybal was voorlopig nogal wisselvallig. Met het verdwijnen van Pauline Martin, nog voor het seizoen begon, en de blessure van Helena Gilson moeten we de zaken oplossen met het talent dat in ons team aanwezig is. Onze jonge speelsters missen ervaring, maar ze zijn zeer gedreven. De smalle kern is onze achillespees, maar we lossen dit wel op. Er lopen hier genoeg getalenteerde speelsters rond.”

Vooraleer de winterstop ingaat, moeten Britt Rampelberg en haar medespeelsters nog twee competitiewedstrijden afwerken tegen Fixit Kalmthout en tegen - alweer - Haasrode-Leuven.

