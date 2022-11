Asterix Avo gaat onderuit in Oostende, coach Vansnick: “Dit was collectief een zwakke prestatie”

Volleybal Liga ADe competitie in de Liga van het vrouwenvolleybal is vijf speeldagen ver en Asterix Avo heeft haar eerste nederlaag van het jaar geleden. Het team van coach Vansnick was wel gekortwiekt door de knieblessure van Helena Gilson. Maar dat mag geen verontschuldiging of helemaal niet de hoofdoorzaak zijn voor de povere vertoon van de Beverse formatie.

“Dit was collectief zwak”, windt coach Vansnick geen doekjes rond de 3-0 nederlaag van zijn ploeg. “En we zijn op een collectief sterk Oostende gebotst. Hun Canadese hoofdaanvalster White was de uitblinkster. We konden haar onvoldoende afstoppen, terwijl bij ons team het scorend vermogen ontzettend laag lag. De eerste set hebben we Oostende op een presenteerblaadje cadeau gegeven. Dan weet je dat het moeilijk wordt, de kustploeg kreeg vleugels. Bij ons was er onvoldoende kwaliteit.”

Onvoldoende kwaliteit

“De wil was er”, tracht Kris Vansnick de positieve punten te accentueren. “Maar in de verdediging - normaal een sterk punt van Asterix Avo - haalden we totaal geen niveau. Wanneer je dan zelf niet kunt scoren, dan stapelen de problemen zich op. Vorige week hadden we reeds een paar signalen ontvangen tijdens onze nipte 3-2 zege tegen Charleroi. We wilden het graag dit weekend rechtzetten. De omstandigheden zitten op dit moment tegen. Er is de blessure van Helena Gilson en haar vervangster Kaat Cos was de hele week ziek.”

Het is een jammerlijke vaststelling dat Asterix Avo, bij een blessure van een basisspeelster, plots in de penarie zit. Anna Koulberg was de enige speelster die aanvaardbare cijfers kon voorleggen. “Iedereen heeft een soliede voorbereiding achter de rug”, verklaart Kris Vansnick. “Daar ligt het probleem niet.”

“We gaan deze nederlaag niet dramatiseren”, merkt de trainer-coach van Asterix Avo op. “Dit is niet het moment om ons hoofd te laten hangen. De halve finales van de Belgische beker staan voor de deur. Zaterdag ontmoeten we Haasrode-Leuven in onze eigen sporthal en vier dagen later (gewijzigd naar woensdag 7 december, red.) trekken we naar het sportcomplex in Haasrode voor de terugwedstrijd. We zijn echt niet van plan om Sinterklaasgeschenken uit te delen.”

