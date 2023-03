Asterix Avo demonstreerde twee sets lang een overwicht in opslag, blok en verdediging: “Met een bewonderenswaardige focus gespeeld”

Nadat de finale van de beker van België nog op een bloedstollende vijfsetter eindigde, werd VDK Gent zaterdagavond tijdens een nieuw competitieduel met 3-1 weggeblazen door Asterix Avo. De dominantie van het Beverse team was vooral tijdens de eerste twee sets verbluffend. De Gentse volleybalvrouwen reageerden puur op karakter tijdens de derde set, maar in de slotset was de thuisploeg alweer zeer doeltreffend.

“We hadden onze lessen geleerd uit de bekerfinale”, verklaart coach Vansnick. “Twee sets lang demonstreerden we een duidelijk overwicht in opslag, blok en verdediging. (Setstanden set 1 en 2: 25-11 en 25-15, red.) We slaagden erin om hun aanvalsters in totaal 19 keer af te blokken. Gent lukte maar 1 blokactie. Onze aanvalsdekking was bijzonder goed georganiseerd, het klopte allemaal in het achterveld. Eventjes was onze receptie wat minder scherp tijdens de derde set, maar daarna was alles terug op peil. Ik ben zeer tevreden over de knappe mentaliteit en het eindresultaat. In de heenronde verloren we met 3-1, nu winnen we met dezelfde cijfers.” (Setstanden set 3 en 4: 23-25, 25-21, red.)

Collectieve overwinning

“Het team speelde met een bewonderenswaardige focus”, vervolgt de trainer-coach van Asterix Avo. “Na de ‘Cup Finals’ is het niet evident om zo krachtig te reageren. Alle speelsters volleybalden met een voorbeeldige spirit, dit was echt een collectieve overwinning. De wisselspeelsters brachten op de gepaste momenten de extra impulsen die we nodig hadden. Ik denk bijvoorbeeld aan Noor Debouck en haar grandioze verdedigingsacties.”

“Er rest ons nog één competitieduel op de laatste speeldag en dat is alweer een flinke uitdaging”, voorspelt Kris Vansnick. “Zondag ontmoeten we Oudegem, dat is nooit gemakkelijk ginder. We willen zo comfortabel mogelijk aan de play-offs starten. We zijn vooral bezig met een goede uitgangspositie bij het begin van de eindronde. De eerste plaats levert ons zes bonuspunten op. Dat is toch belangrijk in een nacompetitie waarbij alle ploegen sterk aan elkaar gewaagd zijn.” Asterix Avo vertrekt zondag met een bus naar Oudegem. Er kan nog steeds ingeschreven worden.

