Aster Janssen (Eendracht Aalst Ladies) na gelijkspel tegen KV Mechelen: “Ik houd er een dubbel gevoel aan over”

Eendracht Aalst Ladies had tegen KV Mechelen na een doelpunt van Suenens lange tijd uitzicht op een tweede competitiezege. Malinwa sloeg een kwartier voor tijd terug met de gelijkmaker van Rillaerts. Een gelijkspel waar beide ploegen zich konden mee verzoenen, al kwamen de bezoekers in de slotfase dicht bij de winningoal.

In een evenwichtige eerste helft was de eerste grote kans voor KV Mechelen. Bouharat trapte ze naast. Slecht uitverdedigen van de Aalsterse doelvrouw Engelen werd door Corbeels niet afgestraft. Handspel van Charlier, na een schot van Tieleman, werd bestraft met een elfmeter. Doelvrouw Baccarne (ex-Aalst) verwerkte de strafschop van Van Caesbroeck in hoekschop. Het betekende slechts uitstel van executie voor de bezoekers, want kort daarop werkte Suenens een voorzet van Van Mullem keurig af. Op vrijschop van Van Caesbroeck trapte Suenens in één tijd over. De bezoekers kwamen nog voor de rust tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Vanhentenrijk trof vanop afstand de dwarsligger. Charlier miste van dichtbij een open kopbalkans.

Na de rust hield Aalst tot een kwartier voor tijd de match onder controle. Een tweede Aalsters doelpunt hing zelfs heel even in de lucht. Na een dieptepass van Van Mullem kon De Frère net niet bij een voorzet van Suenens. De Frère draaide zich goed vrij, maar besloot naast. Bij de eerste mogelijkheid in de tweede helft stelde Malinwa gelijk. Na vrijschop duwde Rillaerts de bal tegen de netten. De grensrechter stak de vlag de hoogte in voor off-side, maar werd overruled door de spelleider. Aalst reageerde met een uithaal van Van Mullem, in hoekschop verwerkt door doelvrouw Baccarne. In de slotfase ontsnapte de thuisploeg aan de doodsteek toen een doelpoging van Nuyens in extremis van de doellijn werd gekeerd door een Aalsterse verdedigster. Engelen duwde een afstandsschot van Raekelboom op de dwarsligger.

“In de slotfase hield onze doelvrouw ons recht”, gaf invalster Aster Janssen aan. “Beide ploegen kregen hun kansen, zodat een gelijkspel de juiste weergave van het spelbeeld was. Toch houd ik er een dubbel gevoel aan over, want de grensrechter vlagde voor buitenspel en toch keurde de scheidsrechter de gelijkmaker van Mechelen goed.”

Janssen kwam tijdens de wintermercato over van Zulte-Waregem en debuteerde met een invalbeurt van een kwartier. “En hiermee ben ik zeer tevreden, want ik heb dit seizoen lang op speelminuten moeten wachten”, gaat de jongste aanwinst verder. “Bij Zulte-Waregem kreeg enkel in de beker mijn kans. In competitieverband kwam ik niet aan de bak. Dat het voor mij op een ongewone plaats in de spits was, maakt niet uit. Nieuw is die positie niet voor mij, want vorig seizoen werd ik met Charleroi tegen Anderlecht diep in de spits uitgespeeld om de gaten toe te lopen. Ik werd bij de Carolo’s door Zulte-Waregem weggehaald om de leemte op de rechtsback op te vullen, maar het bleek dat ze me niet echt nodig hadden.”