Assistent-trainer Erik Van Langenhove en SK Londerzeel voor streektreffen met FC Lebbeke: “Het zal van details afhangen wie het laken naar zich toetrekt”

De T2 van Londerzeel herinnert zich de heenmatch van begin oktober nog goed. “We verloren ginds met 2-1 na een goede eerste helft van ons en ook een terechte voorsprong. Na de pauze acteerden we niet op niveau waardoor ze nog twee keer konden scoren. We gaven het toen een beetje zelf uit handen en dat willen we zondag geen tweede keer laten gebeuren. Al moet ook wel gezegd worden dat we ten tijde van de heenmatch nog wat zoekende waren en veel verloren. Ondertussen staat ons systeem er en pakken we ook meer punten.”

Tikkeltje geluk

“Al is dat in het huidige jaar toch wat aan de lage kant, dat ga ik niet ontkennen. Maar van die vier gelijke spelen hadden we er ook gerust drie kunnen winnen. De match thuis tegen Turnhout niet, toen waren we niet goed. Maar op KV Mechelen en afgelopen weekend nog op Berchem zat er zeker meer in. We hadden er zaterdagavond enkele grote kansen. Twee werkten we er af, maar twee werden er ook van de lijn gehaald. En de kleine fouten die we maakten, werden genadeloos afgestraft. Ons voetbal mag zeker gezien worden, maar we scoren soms nog te moeilijk. En dat is niet van niet willen of niet kunnen, maar dat tikkeltje geluk ontbreekt ons ook vaak om iets over de streep te trekken. Ik verwacht zondag tegen Lebbeke weer een duel op het scherpst van de snee waarbij het van details zal afhangen wie het laken naar zich toetrekt.”

Vakman

Was Van Langenhove verrast door het nieuws dat T1 Stijn Geys op het einde van het seizoen andere oorden opzoekt? “Ik had dat eerlijk gezegd niet zien aankomen en als T2 vind ik het vooral verschrikkelijk spijtig. Ik werk graag met Stijn, want het is een vakman”, strooit Van Langenhove met lof. “Hij kan iets neerzetten en hij is er niet alleen voor de spelers die in de ploeg staan, maar ook voor de spelers die ernaast vallen. Ook tactisch is hij sterk en zijn speelstijl vereist nu ook eenmaal een goede fysieke conditie. Daarin probeer ik dan hem zo goed als mogelijk bij te staan in mijn andere rol als fysiektrainer. Kortom, we voelen en vullen elkaar heel goed aan, maar ik weet ook wel dat in voetbal niets eeuwig is en ik gun het hem ook van harte. Hij zal zeker zijn ding wel vinden meer in de buurt.”

Hele boterham

Heeft zijn vertrek ook gevolgen voor jou? “Ik laat het een beetje op mij afkomen eerlijk gezegd. Het zal er ook wat van afhangen wie de nieuwe trainer gaat worden natuurlijk. Mijn intentie is alleszins wel om te blijven, maar in voetbal weet je natuurlijk nooit. Zelf ben ik al tien jaar bij Londerzeel actief, wat natuurlijk niet weinig is. Ik sta niet altijd op de voorgrond, maar ik kan gerust mijn mannetje staan hoor. En ik heb ook al wel wat watertjes doorzwommen. Eerst als TVJO gecombineerd met de rol als trainer bij ploegen van eerste tot vierde provinciale en gaandeweg ben ik me dan gaan verdiepen in het werken met GPS-trackers en Polar als fysiektrainer. Daarnaast geef ik ook nog les op de trainersschool. Kortom, een hele boterham, maar ik doe het allemaal heel graag. Ik probeer me ook steeds bij te scholen en beter te worden in wat ik al kan. Daar waar ik minder goed in ben, tracht ik bij te leren van andere mensen. En daar was en is Stijn er zeker één van.”

Transfernieuws

Pikant detail naar zondag toe is nog dat aanvaller Klaas De Rock per direct de overstap maakt naar Lebbeke. De 29-jarige De Rock kwam, mede door blessureleed, weinig aan spelen toe bij Londerzeel. Ook middenvelder Christophe Pieyns, al sinds 2018 bij Londerzeel, zal een speler van Lebbeke worden, maar wel pas na het seizoen. Spits Jonas Laureys tot slot zal komend seizoen dan weer de groen-witte kleuren van reeksgenoot Racing Mechelen verdedigen.

