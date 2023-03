Assistent-coach Willem Weijs (Lommel SK): “Hard bevochten, maar verdiende zege tegen Dender”

Op de persconferentie nam assistent-coach Willem Weijs de honneurs waar. Eerst kreeg bezoekende coach Timmy Simons de kans om zijn analyse te geven.

“We hebben zeventig minuten ons plan goed uitgevoerd”, stelde de ex-Rode Duivel. “Het was bij momenten een pittige en potige partij, maar dat hoort bij het mannenvoetbal. We hebben in sommige fases niet voldoende onze mogelijkheden kunnen omzetten in kansen. Maar ik ben trots op mijn jongens. Ze hebben gevochten tot het einde. De zege van Lommel is verdiend, want na het doelpunt van Théo Pierrot kregen ze nog enkele goede kansen om te scoren”, besloot Timmy Simons die zijn grootste successen als speler bij Club Brugge en PSV beleefde.

“Deze zege is een grote opluchting”, stelde de Nederlandse assistent-coach Willem Weijs met een hese stem. “We komen uit een moeilijke periode. De jongens waren hard aangeslagen na het mislopen van de Promotion Play-offs. De wil om absoluut die Relegation Play-offs te winnen is groot binnen de groep. En dan verlies je ongelukkig op Sclessin tegen het jonge Standard Luik. Tegen Dender moest het dan gebeuren. Het werd een bitsige partij met soms tot over het randje, maar met deze ingesteldheid en vechtlust zullen de jongens nog veel punten pakken. Dender heeft onze doelman Ivezic nauwelijks kunnen bedreigen. Een pluim voor de organisatie. We scoorden na de rust vanuit een stilstaande fase. Ik was extra blij, want we trainen er veel op. Vanaf die voorsprong konden we comfortabeler spelen. Al moeten we zorgvuldiger omgaan met het benutten van de kansen, want vier tegen één of twee werden niet uitgespeeld. Al wil ik nu zeker niet kritisch zijn. De staf is trots op de jongens en vooral blij met die eerste overwinning in 2023.”

“Of ik contact had met Steve Bould, na zijn uitsluiting? Ik niet rechtstreeks, andere leden van de staf wel. We overleggen altijd alles samen. Er is een uitstekende samenwerking binnen de staf en ik voel mij hier in Lommel als een vis in het water”, aldus de 36-jarige Weijs uit Broekhuizenvorst, die assistent-coach was bij RSC Anderlecht onder Vincent Kompany en in Nederland de kneepjes van het vak leerde als jeugdcoach bij PSV, Ajax en NAC Breda.

LOMMEL SK: Ivezic, Neven, Amankwah, Nizet, Tsoungui, Metinho (86' Henkens), Martinez (91' Lemoine), Caué (74' Kadiri), Vancsa (86' Talvitie), Thordarson, Pierrot.

DENDER: Gies, Ruyssen, Marzo, Borry, Myny, Rodes, Atteri (68' Cukur), M’Barki (46' Ngongo), Lallemand (76' De Bruyn), Rajsel (68' De Bodt), Hens.

DOELPUNT: 65' Pierrot (1-0).

GEEL: Myny, Nizet, M’Barki, Atteri, Tsoungui, Hens, Marzo, Talvitie.

ROOD: 24' Steve Bould (2x geel).

SCHEIDSRECHTER: Staessens.