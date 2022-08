Assist van Kevin Denkey levert Cercle Brugge in Genk geen punt op: “Gefocust blijven op ons doel”

De Oostenrijker had dan toch weer Louis Torres in de basis gezet, maar de Fransman lag met een onnodige strafschopfout op Muñoz aan de basis van de nederlaag. Ook bij het kopbaldoelpunt van Heynen, waarop doelman Majecki naast het leer grabbelde, had Torres beter kunnen verdedigen tegen de Genkse kapitein. “Welkom in het professionele voetbal”, morde Thalhammer. Een sneer naar zijn linksback, al is de coach van Cercle Brugge te veel gentleman om zijn jonge verdediger helemaal af te branden.

Ook tegenover de wedstrijdleiding bleef de Oostenrijker hoffelijk. Hij had zich kunnen afvragen waarom Paul Onuachu geen rood kreeg na een duidelijke elleboogstoot in het gelaat van Jesper Daland, die totaal groggy moest worden vervangen. “Als Jesper volgende week tegen Zulte Waregem ontbreekt door de hersenschudding die hij opliep, dan verlies ik al een vierde centrale verdediger na Sousa, Utkus en Miangue. Het wordt wat veel”, hield Thalhammer de arbitrage buiten de discussie. Want Popovic werd voor een minder vergrijp wandelen gestuurd in Westerlo, en op Standard werd zelfs geen fout gefloten voor een aanslag op de knie van Van Der Bruggen. “Onze tweede helft was veel beter dan de eerste, maar ik denk dat de zege van Racing Genk verdiend kan genoemd worden”, was de eerlijke eindconclusie van Thalhammer.

Sterke Denkey

Voor die betere tweede helft van groen-zwart was zeker de inbreng van Kevin Denkey bepalend. De Togolees had een dubbel aandeel in de Brugse gelijkmaker van Deman. Hij won het kopduel van McKenzie en tekende vervolgens voor een perfecte assist.

“Een aanvaller moet bepalend zijn”, sprak Denkey na afloop ietwat bedeesd. “Vorige week scoorde ik tegen KV Mechelen, maar liep ik schijnbaar enkele centimeter buitenspel. Jammer, want ik word beoordeeld op mijn statistieken. Ik had gehoopt hier in Genk te kunnen starten, na wat ik hier toonde krijg ik hopelijk volgende week wel een nieuwe kans. Want ik denk dat ik in de voorbereiding toch wat getoond heb, onder meer met twee goals tegen PSV. Hoe dan ook, we moeten gefocust blijven op ons doel, en dat is hoger eindigen dan waar we nu staan.”

Met Yann Gboho en Abu Francis krijgt Denkey er straks concurrentie bij in de Brugse frontlinie.

“Ik ken geen van beiden, al leerde ik uit een eerste gesprek in de kleedkamer met Gboho dat Yann en ik al eens tegen elkaar op het veld moeten hebben gestaan”, zegt hij stil. “In elk geval is het goed dat die jongens erbij komen. We hebben kwaliteit genoeg om niet naar beneden te moeten kijken, maar dan is het wel belangrijk dat er snel punten worden gepakt.”