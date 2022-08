Assenaar Archange Izaw Bolavie mag proeven van de nationale ploeg

Basketbal eerste nationaleHet verhaal van Archange Izaw Bolavie (21) is opmerkelijk. Iedereen is het erover eens dat de jonge Assenaar talent heeft. Op het hoogste niveau heeft hij echter nauwelijks iets bewezen. Desondanks mag hij dezer dagen proeven van het leven bij de nationale ploeg. De Belgian Lions bereiden momenteel het EK (1-18/9) en de kwalificatie voor het WK (25-28/8) voor.

Woensdag oefenen de Belgian Lions in Hasselt tegen Duitsland. Later volgen er nog oefenwedstrijden in Estland (12/8 en 14/8) en Frankrijk (17/8). Al die duels moeten de spelers klaarstomen voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK en het EK. Twee debutanten werden opgeroepen om deel uit te maken van de nationale ploeg: Marshall Nelson (Australiër met Belgisch paspoort) en Archange Izaw Bolavie. Vooral de aanwezigheid van laatstgenoemde is opmerkelijk. Izaw Bolavie heeft wel gestalte (2m08), maar geen ervaring.

Asse-Ternat

Archange Izaw Bolavie is een jeugdproduct van Asse-Ternat. Voorzitter Mark Bogaert herinnert zich zijn speler nog goed. “Archange is een echte Assenaar die op amper driehonderd meter van de sporthal woont. Gezien zijn grote gestalte was het logisch dat hij als kind voor het basketbal koos. Even logisch was het dus dat hij voor Asse-Ternat koos. Letterlijk en figuurlijk stak hij er bovenuit. Archange is bij ons gebleven tot de U18. Toen werd hij opgemerkt door eersteklasser Phoenix Brussels en verhuisde hij naar de hoofdstad.”

Debuut in eerste nationale

In zijn eerste jaar bij Phoenix Brussels werd Archange Izaw Bolavie opgenomen in de jeugdopleiding van de club. In het seizoen 2019-’20 mocht hij schuchter debuteren in eerste klasse. Het ging om luttele speelminuten, maar het was een mooi begin. De speler was toen duidelijk. “Ik droom ervan om in eerste nationale te kunnen spelen. Ik ben atletisch. Ondanks mijn lengte ben ik snel. Verdedigend sta ik mijn mannetje. Mijn grote sprongkracht is daarbij een voordeel. Ik moet leren om de juiste keuzes te maken. Soms is de coach boos op mij (lacht), maar ik ben blij met alle kansen die ik krijg. Die foutjes probeer ik te beperken, maar ze behoren tot het leerproces.”

Op dat moment was Izaw Bolavie achttien jaar. Een verlengd verblijf bij Brussels zat er niet in. Enkele bronnen binnen de club stellen dat de jeugdspeler de maturiteit ontbrak om zich aan te passen aan het regime van een profploeg. Anderzijds kreeg Izaw Bolavie de kans om in Amerika te gaan studeren/spelen. Dat verhaal zou niet helemaal aanslaan en werd na één seizoen beëindigd.

Leuven Bears

Vorige zomer dook Archange Izaw Bolavie plots op bij Leuven Bears. Hij werd niet weerhouden voor de A-ploeg, maar werd wel opgenomen in de kern van de Young Leuven Bears. Die ploeg komt uit in Top Division 2 en wordt gecoacht door Jill Lorent, tevens assistent van Eddy Casteels bij de A-ploeg. In april werd de samenwerking tussen beide partijen beëindigd.

Bestuurder Erwin Van Achten blijft discreet. “We merkten dat Izaw Bolavie veel potentieel had om het als grote jongen te maken. Even werd zelfs overwogen om hem sport en studie te laten combineren in Leuven. Spijtig genoeg lukte het verhaal niet, het is een gemiste kans. Hij heeft het voorbije seizoen deel uitgemaakt van de B-ploeg, maar in april hebben we besloten om de samenwerking geen verlengstuk te geven.”

Conclusie

Bij Leuven Bears zal men waarschijnlijk raar kijken dat een revelatie als Thibault Vanderhaegen niet weerhouden werd voor de Belgian Lions en Archange Izaw Bolavie wel. Het zou begrijpelijk zijn. Meer dan enkele speelminuten heeft Izaw Bolavie nog niet gekregen op het hoogste niveau. Anderzijds moeten we vaststellen dat het management van de nationale ploeg veel vertrouwen heeft in het jonge talent. Tenzij er andere, onbekende belangen spelen. Wellicht zal Izaw Bolavie de komende dagen vooral trainen met de nationale ploeg en weinig speelminuten krijgen. Voor de speler is het in elk geval een unieke kans om een zekere nonchalance te laten verdwijnen en verder te proeven van professionalisme. Het is aan hem om die kans maximaal te benutten en zijn talenten - die er zeker zijn - verder te ontplooien.

