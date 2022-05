Asse-Ternat pakt titel in eerste landelijke: “Promotie naar Top Division 2 met ons budget is fantastisch”

Basketbal eerste landelijkeWat al enkele weken in de lucht hing, is dit weekend ook realiteit geworden. Asse-Ternat heeft de titel gepakt in eerste landelijke. Voor aanvang van dit seizoen was dat geen evidentie. De fusieploeg maakte onderweg echter nauwelijks fouten, zodat men terecht volgend seizoen de opwachting mag maken in Top Division 2.

Op de voorlaatste speeldag van de competitie is Asse-Ternat er met verve in geslaagd om kampioen te spelen in eerste landelijke. De ruim vierhonderd aanwezigen kregen waar voor hun geld. Jan Goyens lukte in de laatste seconde de winnende korf (78-77) tegen rechtstreeks concurrent Hansbeke. Het leidde een geweldig feest in. Voorzitter Mark Bogaert getuigt. “We hadden drie kansen om kampioen te spelen. Vorige week liep het nog fout in de topmatch op Brugge. Volgende week zou er nog een kans komen tegen Gent Eagles, maar het geeft een fijn gevoel dat we nu al zekerheid konden verwerven in een nieuwe topper. De manier waarop dat gebeurde, spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Wie speelt het klaar om in de laatste seconde de titel te pakken tegen zijn dichtste belager?”

Gegroeid in de competitie

De buitenwereld wist dat Asse-Ternat over een sterk ploeg beschikte, maar de titel pakken leek toch een droom. Mark Bogaert glimlacht. “We zijn altijd zeer voorzichtig geweest in onze ambities. Deze ploeg is in de competitie gegroeid. Coach Tom Vrijders had meteen een klik met de spelersgroep. We hadden vier nieuwkomers, maar Wouters en Dilissen moesten vaak geblesseerd toekijken. De overige spelers hebben dan maar een tandje bijgestoken. Gaandeweg werd duidelijk dat we de lat hoger mochten leggen. Toch blijft promotie naar Top Division 2 met ons budget fantastisch.”

Wat nu?

Kampioen spelen is één zaak, bevestigen in een hogere reeks is nog niet anders. Dat beseft Mark Bogaert ook. “Het bestuur heeft een inspanning geleverd om het budget op te trekken. Met Arne Van Laer verrichtten we al een eerste transfer. Mogelijk komt er een tweede versterking bij. Raf Paessens wordt onze ‘elfde’ man in de selectie. De overige kernspelers gaven allemaal te kennen dat ze bij de club willen blijven.”