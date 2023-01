Asse-Ternat legt competitieleider Comblain drie quarters lang het vuur aan de schenen

In de eerste minuten leek Asse-Ternat stress te ondervinden tegen de leider. De 6-13-achterstand werd echter in geen tijd ongedaan. Enkele goede ingevingen van Jan Goyens zorgden ervoor dat de thuisploeg snel op gelijke hoogte kwam (18-18). Bij 27-25 kwamen de Assenaren zelfs een eerste keer op voorsprong. Een nieuwe Waalse versnelling leidde tot 31-36, maar Asse-Ternat toonde veerkracht. Mede dankzij een goede invalbeurt van Helpers bleef de ploeg helemaal in de match. Finaal mocht men zelfs met een kleine voorsprong (46-45) de kleedkamers opzoeken. Na de rust kon Asse-Ternat aanvankelijk goed aanklampen. Pas in het begin van het vierde quarter kon Comblain het verschil maken. De bezoekers bleken fysiek beter gewapend en konden uiteindelijk hun twaalfde opeenvolgende seizoenszege veiligstellen.

Joost Brancart

Joost Brancart besefte dat Asse-Ternat voor een zware klus stond. “Comblain speelde tot nu toe elf matchen en won ze allemaal. We hielden vooraf niet echt rekening met puntengewin, maar geloofden wel in onze kansen om te stunten. Comblain is een ervaren ploeg. Samen met Flénu kunnen ze teren op de expertise van ex-eersteklassers. Lhoëst was jarenlang een vertrouwde naam in eerste klasse (Lhoëst speelde tot vorig seizoen bij topklasser Luik, red.). In het verleden speelde hij steeds op positie drie. Nu hij op een lager niveau acteert, wordt hij uitgespeeld als center en was hij mijn directe tegenstander. Het was niet tegen Comblain dat we de punten moesten pakken. Dat moet de komende weken gebeuren tegen rechtstreekse concurrenten. Ondanks de nederlaag mogen we terugblikken op een degelijke wedstrijd. Het is een match waar we kunnen op bouwen. Volgende week trekken we naar Quaregnon. Daar zal de druk veel groter zijn. Die match moet gewonnen worden.”