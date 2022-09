Ashley Muylle (Club Roeselare): “Super tof om derby op Dosko Beveren te winnen”

De 27-jarige Ashley Muylle verdedigt al een zevental jaar de kleuren van Club Roeselare. “Het was inderdaad al een tijdje geleden dat beide teams tegenover elkaar stonden in competitieverband”, weet de centrale verdediger, die in Lichtervelde woont. “Het was dan ook voor beide clubs een toffe affiche en ook de fans van beide teams vonden de weg naar het stadion. Veel sfeer, veel volk en een spannend duel: leuke ingrediënten alvast voor een geslaagde voetbalavond. Vooral als je na afloop van de match in het winnende kamp staat. We wonnen met 0-2-cijfers maar die laatste en beslissende treffer viel pas in de slotminuut zodat deze burenstrijd lange tijd nog alle kanten uit kon. Een hardbevochten derby ook want de duels waren vrij stevig maar dat is nu éénmaal inherent aan een burenstrijd. Super tof in elk geval om deze derby op Dosko Beveren te winnen!”

Twee keer de nul gehouden

Club Roeselare prijkt na drie speeldagen met een zes op negen in het klassement. Op speeldag één werd er met 4-0 verloren op het veld van Jong Male terwijl er vorige week met 3-0 gewonnen werd van kustploeg SC Lombardsijde. “Het was alvast een start in mineur. Die 4-0-nederlaag kwam toch hard aan want we hadden toch een vrij goede voorbereiding achter de rug. Gelukkig konden we ons thuis tegen Lombarsijde herpakken en met overtuigende 3-0-cijfers onze tegenstander terug naar de kust sturen. Dat gaf ons extra vertrouwen om die korte trip naar Dosko Beveren aan te vatten. Met het gekende succes dus en als verdediger ben ik uiteraard in mijn nopjes dat we voor de tweede keer op rij de nul konden houden. Dat is altijd een opsteker! Komende zaterdag moeten we alweer op verplaatsing en trekken we naar WS Houthulst. Altijd een meer dan stevige opponent zodat we ons andermaal aan een hardbevochten en geladen tweestrijd mogen verwachten.”