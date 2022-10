Asha Ndabukiye (Athenas Lummen): “Na knappe zege bij Sparta Laarne zakken we met vertrouwen af naar Phantoms Boom”

“Een speciale wedstrijd voor Athenas Lummen”, valt power forward Asha Ndabukiye met de deur in huis. “Het zal een leuk weerzien worden met onze ex-coach Philip Wolk en speelsters Merel Knaepen en Chloé Bully. Al gaan we knokken voor elke bal en trachten Boom het zo moeilijk mogelijk te maken. Phantoms is een outsider in de titelstrijd en uiteraard is het favoriet. Anderzijds, als wij defensief ons werk doen, zit er misschien een stunt in. We zakken alleszins met vertrouwen af naar Boom.”

“In Sparta Laarne wonnen we woensdagavond verdiend”, vervolgt het 19-jarige talent Ndabukiye. “Alleen in de slotfase kregen we het even moeilijk, maar de volledige wedstrijd stonden we op voorsprong. Dat zijn de matchen die we moeten winnen met ons jeugdig team. Op de eerste speeldag was Castors Braine een maatje te groot.”

Andere visie

“Na het tijdperk Wolk was het misschien ook wel een gunstig moment om een aantal zaken te veranderen”, stelt Ndabukiye, aan haar vierde seizoen gestart bij Lummen. “Het was onder T1 Wolk een schitterende periode, maar soms moet je dingen veranderen. Iedereen bij ons team is dan ook dolgelukkig met de komst van de Canadees Tom Johnson. Hij is een ervaren coach en heeft een totaal andere visie dan zijn voorganger.”

“Met het vertrek van sterkhoudsters Chloé Bully en Merel Knaepen was het niet evident om die op een gepaste manier te vervangen. De staf en bestuur hebben uitstekend werk geleverd met een beperkt budget. De twee aanwinsten, de Senegalese Aminata Faye en Emma Ndiribe die overkomt van Boom, zijn een schot in de roos.”

Smalle kern

“We hebben een smalle kern en momenteel liggen Annika van Heukelom en Amy Filtjens in de lappenmand. Collectief moeten we dat verlies trachten op te vangen. Niet gemakkelijk, maar we hebben een toffe groep waar iedereen voor elkaar wil vechten. Hopelijk kunnen we in Boom een mooi resultaat neerzetten.”

“Of ik tevreden ben over mijn eigen prestaties? Ik krijg de nodige speelminuten van de coach en de laatste twee seizoenen heb ik enorme vooruitgang geboekt. Het is de bedoeling dit seizoen nog progressie te maken en op alle vlakken het team te ondersteunen. Ik studeer sociale wetenschappen in het Engels. Ja, ik krijg alle lessen in het Engels. Het is de bedoeling om perfect drie talen onder de knie te krijgen. Zodat ik later eventueel in het buitenland kan gaan werken”, besluit Ndabukiye uit Woluwe.

