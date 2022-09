Asger De Valck viert eerste zege met transfer naar Urbano: “Jarenlange droom komt uit”

Een recente tweede plaats in Gijzenzele en een zevende plaats in Neigem. De winst van Asger De Valck in Sint-Antelinks kwam niet als een volslagen verrassing. In het begin van de zomer had ik even een kort dipje, maar nadien kwam ik daar sterker uit. De laatste weken zijn de resultaten inderdaad goed. In Sint-Antelinks moest ik naast de sportieve concurrentie ook afrekenen met de weersomstandigheden. Regen en wind maakten het zwaar. Halverwege de koers kon ik samen met twee kompanen wegrijden uit het peloton. Ik was niet gerustgesteld en op dertig kilometer van de finish ging ik solo door. Aan de finish had ik een voorsprong van één minuut opgebouwd. Ik had dus de tijd om van mijn zege te genieten en dat maakte het dubbel zo plezant. Ik wist dat ik de koers moest kunnen hard maken. Sprinten is nu eenmaal mijn ding niet. Het was tevens de allereerste overwinning ooit. Voor mij was het dan ook een jarenlange droom die uitkwam. Misschien moet ik de weergoden danken. Een nadeel was de regen zeker niet. Ik moest wel attent zijn, maar wellicht daalde de motivatie in het peloton daardoor.”