Arvid Lenihan en SV Oostkamp uit op revanche na eerste nederlaag: “Leider Gent het vuur aan de schenen leggen”

voetbal tweede nationale ASV Oostkamp is zijn ongeslagen status kwijt in tweede nationale A, maar de rood-witte formatie wil niet te lang stilstaan bij de eerste nederlaag. De promovendus is het seizoen immers uitstekend gestart en staat met een tien op vijftien op de derde plaats, op twee punten van leider Racing Club Gent, de tegenstander van dit weekend.

Oostkamp begon het seizoen met een zege tegen Sparta Petegem, om nadien gelijk te spelen tegen Westhoek. Nadien volgden zeges tegen Harelbeke en Merelbeke, maar afgelopen weekend werd met 3-1 verloren tegen Jong Essevee B. “We willen niet te lang stilstaan bij dat puntenverlies, maar uiteraard zijn we er nog wel mee bezig op training”, stelt de 28-jarige Arvid Lenihan. “Op de videobeelden keken we naar wat er precies misliep en hoe we die foutjes in de toekomst kunnen vermijden.”

“Waar het dan precies fout ging? We waren te veel onder de indruk van onze tegenstander. Het was de eerste keer dat we tegen een B-ploeg van een eersteklasser speelden en we toonden iets te veel ontzag. We waren de weg kwijt in de openingsfase, waarin ons tempo te laag lag en we elkaar niet vlot bereikten. Enkele individuele foutjes mondden uit in een tegendoelpunt. Na een driedubbele wissel in de tweede helft kwamen we er wat door en slaagden we nog in een aansluitingstreffer, maar de kentering kwam te laat.”

Trots op resultaten

Met tien op twaalf doet Oostkamp het wel uitstekend voor een promovendus, die drie seizoenen geleden nog in de provinciale reeksen speelde. “Dat klopt en we zijn trots op onze resultaten”, vervolgt de verdediger. “We wilden absoluut onze start niet verliezen en achter de feiten aanhollen. Zelf ben ik ook tevreden van mijn prestaties. Na een moeilijk seizoen, waarin ik door blessures en een felle concurrentiestrijd vaak uit de ploeg viel, sta ik nu opnieuw tussen de lijnen, met de aanvoerdersband rond mijn arm gegespt. Als rechtsback probeer ik in de eerste plaats mijn verdedigende taken te volbrengen, vooraleer ik aanvallend ook iets zal ondernemen.”

De tegenstander van dit weekend is leider Racing Club Gent. “Wij kijken niet naar namen en tegenstanders en focussen ons enkel op onze eigen prestaties. Coach Delaere is een krak in zijn vak en bereidt ons altijd tot in de puntjes voor. Na onze nederlaag tegen Essevee zijn we wakker geschud, willen we ons opnieuw tonen op het veld en Gent het vuur aan de schenen leggen”, besluit Lenihan.

Zaterdag 15 oktober KVCSV Oostkamp – Racing Club Gent om 19.30 uur.