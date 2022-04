Arvid Diels ontvangt met Kangoeroes Mechelen Castors Braine in eerste finalewedstrijd: “Ik schat onze kansen op fiftyfifty”

BASKETBAL PLAY-OFFS TOP DIVISION WOMENHet is zover: Kangoeroes en Castors Braine beginnen vrijdag aan de eerste finalewedstrijd van de play-offs. De Waals-Brabanders hebben in deze ‘best of three’ altijd het thuisvoordeel. In het beste geval moet Mechelen dus één keer winnen in Braine-l’Alleud om de titel binnen te halen.

Eén keer winnen in Braine-l’Alleud. Dat wil zeggen dat de Maneblussers hun openingswedstrijd niet mogen verliezen. Een duel met veel druk op de ketel dus. “Het zou kunnen”, zegt coach Arvid Diels. “Het spel is zoals het is. Ik durf niet openlijk zeggen dat we thuis beter of slechter zijn. Vergeet niet dat we onlangs wonnen in Castors. Op dat moment in moeilijke omstandigheden: zonder Becky en in een zaal die tot in de nok gevuld was. Ook toen was het een belangrijke wedstrijd (halve finale Beker van België, red.).”

“We weten hoe we tegen Castors moeten spelen. Veel verschil zal het niet maken of we eerst thuis of uit moeten spelen”, benadrukt de Mechelse coach. “Ik begrijp dat Castors heel gemotiveerd zal zijn, zeker na de bekeruitschakeling. Maar we zijn nog nooit weggespeeld door hen. Een favoriet aanduiden is moeilijk. De kansen zijn fiftyfifty.”

Beter gewapend

Het geloof in de dubbel is geen sprookje meer in de Dijlestad. Kangoeroes is gegroeid gedurende dit seizoen. De tijd is rijp om te oogsten. Voorzitter Luc Katra wil de kans om geschiedenis te schrijven niet te laten liggen. Een titeldebat dient zich niet elk jaar aan. “Ik hoop dat het vrijdag storm gaat lopen. Een volle Winketkaai kan iets teweegbrengen”, aldus Katra.

Het beloven meeslepende finales te worden in een uitzinnige sfeer. Iedereen is topfit in het Mechelse kamp. Ziomara Morrison en Becky Massey zijn net op tijd klaar na blessurepech. In de kwart- en halve finales toonde de voltallige selectie gretigheid en honger. Het aantrekken van Dominique Wilson heeft Mechelen nog sterker gemaakt. Tegen Namen liet ze haar cool bewonderen. De Amerikaanse is pas een maand hier en heeft het naar haar zin. “Mechelen is een fantastische stad. Leuke restaurantjes en vriendelijke mensen”, vertelt Wilson over haar nieuwe omgeving.

De wedstrijd tegen Castors wordt er eentje met een speciaal ingrediënt voor Wilson. “Ik kijk ernaar uit om weer Aistinn Konig te ontmoeten, een voormalige ploeggenote”, zegt de shooting-guard. “We zaten samen op dezelfde universiteit in North Carolina. Ik heb vernomen dat Castors een aantal goede schutters heeft. We zullen dus goed moeten uitstappen om het gevaar van buiten af te stoppen. Onze laatste wedstrijd tegen Namen heeft aangetoond dat we klaar zijn.”

