Arvid Diels (Kangoeroes Mechelen) verkozen tot coach van het jaar. Ine Joris (Phantoms Boom) is de belofte van het jaar.

Voor Arvid Diels is het derde keer dat hij werd verkozen tot coach van het jaar. De vorige twee keer was hij coach van Sint-Katelijne. In de verkiezing eindigde hij voor Frédéric Dusart (Castors Braine) Pierre Cornia (Luik).

“Als coach ben je niet alleen afhankelijk van je eigen prestaties maar ook van de resultaten van je team”, zegt Arvid Diels. “En dit jaar vielen alle puzzelstukjes in elkaar.”

Kangoeroes Mechelen doorbrak de dominantie van Castors Braine, de prijzenpakker van de voorbije jaren. De fusieploeg deed het Belgische vrouwenbasket daveren en won zowel de titel als de beker.

“Na de fusie mikten we in onze planning pas na het derde seizoen op een dominante positie. Nu we al in het eerste seizoen de dubbel pakken, moeten we hierop verder bouwen.”

In de verkiezing van speelster van het jaar eindigde Kangoeroes-kapitein Laure Resimont op de tweede plaats achter Maxuella Lisowa van Castors Braine.

Volledig scherm Ine Joris (centraal) zag haar sterk seizoen beloond worden met de trofee van belofte van het jaar. © BELGA

Belofte van het jaar

In de verkiezing van belofte van het jaar haalde Ine Joris het van Nastja Claessens (Waregem) en Merel Knaepen (Lummen). De speelster van Phantoms Boom bereikte met haar club de halve finale van de beker van België en werd in de kwartfinale van de play-offs uitgeschakeld door Luik.

“Een mooie individuele beloning voor een lastig seizoen”, zegt Ine Joris. “Het was moeilijk om het vertrek van onze buitenlandse spelers op te vangen. We kwamen dichtbij de bekerfinale en bij de halve finale van de play-offs.”

Ine Joris, die Boom verlaat en naar Kortrijk trekt, bereidt zich nu voor op een drukke zomer. Vanaf 25 mei begint de voorbereiding met de Cats voor het WK in Australië. In juni wordt deze voorbereiding onderbroken voor het WK 3x3 basket, dat eind juni doorgaat in Antwerpen. Begin juli is er een stage met de U23 Be Gold-lichting in Canada.

“Als deze stage gedaan is, gaan we enkele dagen op vakantie naar Chicago voor de wedstrijden van Chicago Sky met Emma Meesseman, Julie Allemand en Ann Wauters.”