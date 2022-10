Artur Tyvaert (SK Staden): “We hebben de voorbije weken het juiste elan gevonden”

SK Staden kon vorig seizoen de buiteling naar derde provinciale niet ontlopen maar ook in derde provinciale wordt er even gretig voetbal gebracht door de rood-witten. De 23-jarige Roeselarenaar Artur Tyvaert is aan zijn tweede seizoen bij SK Staden toe. “Vorig seizoen was het spijtig dat we ons finaal niet konden handhaven in tweede provinciale maar een drama was die degradatie nu ook weer niet”, stelt de laatstejaarstudent handelsingenieur in Gent. “Er vertrokken heel wat spelers zodat er een nieuwe ploeg moest gebouwd worden onder de nieuwe coach Chris Plaisier.”

Matige start

“En dat vergt wat tijd”, gaat de middenvelder verder. “De eerste weken was het wat zoeken en tasten voor iedereen maar geleidelijk aan vonden we onze draai en kwam er een goed en solied geheel tot stand. De laatste weken zijn we goed bezig want we zijn nu toch al vijf matchen na elkaar ongeslagen. Na die moeizame start, met slechts een één op negen, deed het deugd om wekelijks één of drie punten aan ons saldo te kunnen toevoegen en zo wat plaatsen op te klimmen in de stand. We staan nu in de subtop van het klassement en dat is toch een plaats waar we thuishoren.”

Rustig seizoen

“De ambities van de club waren dan ook bij aanvang van het seizoen vrij realistisch: een rustig en kommerloos seizoen in de middenmoot van het klassement. En als het enigszins kon, zou meedraaien in die subtop ook best aangenaam zijn. Na acht speeldagen zitten we dus op schema en we kijken nu uit naar de verplaatsing van komende zondag naar VC Ichtegem. Daar willen we onze goede reeks verder zetten en er opnieuw oogsten. Zonder enige druk want het is bij SK Staden fantastisch leuk voetballen omdat we elke match vrij ontspannen kunnen aanpakken. We hebben ook een formidabel toffe groep en onze trainer legt vooral de focus op het voetbal. Voor het bouwen van een feestje na een goede prestatie, zijn we bij SK Staden ook aan het goede adres!”