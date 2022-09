Arthur Vanhove en Hubo Handbal winnen met 35-27 van HC Atomix: “Cijfers geven niet juiste verhouding weer”

De Tongerse talentrijke doelman Arthur Vanhove stond tussen de palen in de eerste helft en was vlak na de wedstrijd eerlijk in zijn analyse.

“Cijfers geven niet juiste verhouding weer”, wist Vanhove. “Het was even schrikken in het openingskwartier, want snel keken we tegen een flinke (1-6) achterstand aan. Reden? Niet scherp genoeg in defense en aanvallend lieten we enkele steken vallen.”

Klopt. Al zal iedereen het eens zijn dat doelman Milan De Grave aan de overkant puik stond te keepen. Hubo Handbal kon met een sterke spelverdeler Arber Qerimi aanklampen. Op iets minder dan anderhalve minuut van de rust hing Thomas Di Giacomo de bordjes in evenwicht (13-13). De topschutter bij Atomix Jeroen Driesen sloeg toe, maar op de valreep kon Qerimi vanop afstand zorgen voor een gelijke (15-15) stand bij de rust.

Vlak na de pauze bracht Colin Glesner de fusieclub voor het eerst op voorsprong, maar Atomix gaf niet af en bleef strijden voor elke bal. Doelman Kevin Siraut deed ook zijn duit in het zakje met enkele knappe reddingen. Na bijna een kwartier in de tweede helft zorgde Di Giacomo voor het eerste kloofje (26-23).

“Toen was de trein vertrokken”, pikt Vanhove in. “Na de rust speelden we ijzersterk in defense en waren scherper bij de afwerking. De zege kwam niet meer in gevaar en we hebben de verwachtingen om een goede start te nemen ingelost.”

KTSV Eupen

“Voorlopig toch”, vervolgt de 20-jarige Vanhove. “Met de fusie tussen HC Tongeren en Initia Hasselt zijn naar de buitenwereld toe de verwachtingen hoog gespannen. Wij blijven hard werken en leven van wedstrijd tot wedstrijd. Met Peter Portengen hebben we een ervaren topcoach. Hij blijft hameren dat iedereen scherp moet trainen om resultaten te kunnen boeken. We hebben ook een aantal jongens in de lappenmand, maar de kern is ruim. We deden onze job met drie overwinningen, maar het is de bedoeling om zolang mogelijk bovenaan te blijven staan. Nu komt een lastige verplaatsing naar KTSV Eupen. Daar een goed resultaat behalen zal het team nog een extra boost geven.”

Red Wolves

“Dat we goed bezig zijn is ook bondscoach Yérime Sylla niet ontgaan. In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden op 13 oktober in en tegen Nederland en drie dagen later in de Hasseltse Alverberg tegen Kroatië zitten 35 spelers in de ruime selectie. Hubo Handbal heeft zes spelers afgevaardigd, al zal de kern nog worden afgeslankt naar zestien spelers. Ik zal alles uit de kast halen om bij de zestien te geraken. Het is een droom van mij om met de Red Wolves naar het WK te gaan. Indien ik nu een kans krijg tegen Nederland of Kroatië zal ik die met beide handen grijpen”, besluit betrouwbaar sluitstuk Vanhove.

Hubo Handbal: Qerimi 8, Glesner 8, Marchal 4, Gevers 4, Di Giacomo 3, Heeren 3, Carvalhais 3, Bolaers 2.

HC Atomix: Driesen 9, Wauters 5, Claes 5, Nassif 3, Beckers 1, Da Silva 1, Mulder 1, Hayette 1, Luypaert 1.